廣東高校上課開冷氣要錢 學生轟吃相難看

有學生反映，廣東惠州經濟職業技術學院裝有空調，卻必須掃碼付費才准開。(視頻截圖)

廣東惠州經濟職業技術學院有學生反映，上課若要開冷氣，就必須掃碼付費，一節課約收費24元（人民幣，下同），學生吐槽負擔不起；校方回應學生，找班主任反饋；學生則轟校方吃相難看。

香港 01報導，廣東惠州經濟職業技術學院學生說，大教室內裝有中央空調，但必須要掃碼付費才能開冷氣，還列明收費標準，必須使用微信 掃預付費，支付成功後才可開啟電表用電；預付電費使用完，電表會強制斷電。廣東惠州經濟職業技術學院要求，若要開課室冷氣，就必須掃碼付費。

學生表示，在高溫 天氣下，老師、同學們上課時都熱得汗流浹背，「攝氏30多度的天，別說我們了，老師講課的時候衣服都是濕的，如果不付錢開空調的話，根本吃不消」。

他又稱，最主要的是不知道掃碼付款後錢歸誰所有，同學們都不捨得花冤枉錢，「吃相非常難看的學校，趁早倒閉吧」。對此，學校工作人員要求學生向班主任反映。

網友聞訊說，「老師交不交？」、「明顯是學校安裝好了空調，但是不負擔使用電費，每個班有個電費儲值卡，可以用集資班費充值電卡，用的時候打開，不用了關閉」、「學校負擔不起，那當初為什麽要裝空調」、「就是打著交電費的名義撈錢而已」、「錢都交給誰了？」、「一節課45分鐘，24塊，一天8個小時，一個月需要6000電費嗎」、「吹空調竟然要錢」、「交上萬的學費去學校，吹空調要錢，還漲學費」。