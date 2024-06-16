御貓也得做身材管理 北京「故宮貓」減肥備戰貓王大賽

故宮貓帕帕將參加貓王大賽，工作人員為牠量身制定了健康飲食計畫。(取材自微博)

近日，有網友拍到故宮貓帕帕在減肥指示牌旁打盹，三過飯盆而不進膳，引發熱議。據悉，帕帕將參加貓王大賽，工作人員為牠量身制定了健康飲食計畫，目標C位出道。

網易報導，在古老的故宮深處，居住著一群特殊的居民--故宮貓。這些貓咪們不僅享受著皇家 園林的寧靜與優雅，還時常成為遊客們鏡頭下的明星。而最近，這群貓咪中掀起了一股身材管理的熱潮，原因是一場即將舉行的「貓王大賽」。

故宮貓們一直過著無憂無慮的生活，每天享受著美食和陽光。然而，一些貓咪的體重也開始悄然增加，圓潤的身材雖然可愛，但健康問題卻不容忽視。

就在這時，一位熱心的遊客在參觀故宮時提出了一個建議：舉辦一場「貓王大賽」，讓貓咪們透過比賽來展現自己的風采，同時也鼓勵牠們進行身材管理。於是，一場別開生面的「貓王大賽」籌備工作開始了。

故宮的管理人員為貓咪們準備了專門的訓練場地和營養餐，還邀請了專業的寵物 營養師和健身教練來為牠們制定減肥計畫。貓咪們紛紛開始了艱苦的訓練，有的貓咪每天堅持跑步，有的則選擇練習攀爬技巧，還有的貓咪則透過控制飲食來減輕體重。

經過一段時間的訓練，貓咪們的身材逐漸變得勻稱起來，體態更加優雅，步伐更加輕盈。而這場「貓王大賽」也吸引了眾多遊客和媒體的關注。