深圳強降雨 大鵬所城部分城牆坍塌 福建洪水警戒 3鐵路停運5天

深圳連日強降雨致大鵬所城部分城墻坍塌，大鵬所城被評為「深圳十大文化名片」之一。（視頻截圖）

廣東深圳連日持續受強降雨影響，著名景點大鵬所城昨天部分城牆坍塌，導致景區臨時關閉。另外，福建全省12縣11條河流發生警戒水位洪水 ，有9.52萬人受災，境內興泉鐵路、衢寧鐵路、峰福鐵路等3條普速鐵路旅客列車，昨起停運5天。

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香港 01報導，深圳市大鵬新區應急管理局昨天發布情況說明指，大鵬新區應急、文體、街道辦事處等部門已第一時間趕赴現場處置。經排查，現場無人員傷亡或被困。坍塌區域周圍已設立安全圍擋，並正組織應急、文物等領域專家對坍塌情況進行全面評估。

大鵬所城位於大鵬新區鵬城村，全稱「大鵬守御千戶所城」，深圳的別稱「鵬城」便來源於此。在明清兩代，大鵬所城為嶺南重要的海防軍事要塞，曾在對抗葡萄牙、倭寇和英殖民主義者的過程中起到重要作用。2001年6月，大鵬所城被國務院 列為「全國重點文物保護單位」。2004年6月，大鵬所城被評選為「深圳八景」之首。

另據極目新聞報導，近日，廣西桂林市陽朔縣多地出現強降雨天氣，導致遇龍河水位上漲約1米至1.5米。遇龍河景區各碼頭目前已封航暫停漂流，恢復時間尚未確定。

陽朔縣一名導遊表示，雨是從8日開始下的，斷斷續續下了很多天。降雨過後，當地標誌性景點遇龍河水位上漲，水流渾濁且湍急。「漲水後景區就關了，竹筏漂流也坐不了。」該導遊稱，15日下午已經出太陽了，水位也在退了，但具體開放時間還要以景區為準。

遇龍河景區工作人員表示，由於遇龍河水位上漲，9日起景區各碼頭封航停漂。至於什麼時候開放，她表示，「暫時還不知道，要看水什麼時候退。」

陽朔水文站工作人員介紹，受連日降雨影響，遇龍河水位上漲約1米至1.5米，但目前水位正在下降，「只要不下雨，應該不會再漲了。」