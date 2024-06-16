南澇北旱 廣東中山1周沒太陽 河南十多天無雨

2024年6月15日，廣州出現雷暴雨天氣。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

中國近期南方雨水不斷，北方則高溫 持續。「南澇北旱」下，廣東有居民一周沒見到太陽，暴雨 局部成災，河南 則有農戶十多天等不到雨自行澆地60畝。氣象專家說，受副高偏強及北方持續高溫少雨等影響，未來十天北方旱區旱情將再擴大，對夏糧作物播種出苗帶來不利影響。國務院副總理劉國中和國家防總昨緊急要求各地調度用水保夏播，做好抗災奪秋糧豐收工作。

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據紅星新聞報導，中國氣象局昨中午發布消息，部分地區「南澇北旱」或將繼續，預計6月15日、16日兩天，高溫區域中心在河南一帶，局地氣溫仍能達到40℃。而暴雨範圍更廣，江南、華南都將受到影響，昨天繼續發布高溫黃色預警和暴雨黃色預警。

大旱之下的河南農戶葉師傅承包60多畝土地，依往年慣例6月初收割冬小麥後便開始種植玉米，「去年因為雨水多，很多麥子都爛在了地裡，大家都在搶收麥子，收割機都忙不過來。沒想到今年反過來了，麥子收割、晾曬倒是挺順利的，但是等到該種玉米了，又見不到雨水了。」10多天過去，雨一直沒下，再加上高溫，很多玉米苗剛長出來就打蔫兒了。

如果天公不作美，就需要農戶自行花電費及雇人為出苗期補充「及時水」，葉師傅說，當地雇一個人澆水一天至少要160元人民幣（約22美元），為省錢，他自己把60多畝地澆了一遍，每天要澆十多個小時，但澆過的地很快又變乾，玉米在剛發芽時最脆弱，「再不下雨的話，就不好說了」。

據央廣網報導，目前河南全省因旱不能播種面積達323萬畝。河北、山東部分地區也遭遇了旱情。

而相比於北方多地的乾旱，南方部分地區卻正在遭遇比較集中的降雨影響。廣東中山的傅女士表示，最近半個月經常下雨，有時候陰天下雨一個禮拜，幾乎見不到太陽。降水天氣也給一些人的遠途出行造成影響。

人民日報社民生周刊引述中國氣象局氣象服務首席專家周兵表示，出現高溫天氣是正常的，但是目前高溫天氣出現的頻次和強度不正常。中國是受全球變暖影響最為顯著的國家之一，極端高溫將變得頻次更多、強度更大、持續時間更長、影響範圍更廣。據氣象部門預測，今年中國可能澇重於旱。

國家防總辦公室、應急管理部昨組織中國氣象局、農業農村部等單位昨會商，要求各級各部門要層層壓緊壓實防汛抗旱責任，加強抗旱應急水量調度，確保人飲安全，保障農業用水。