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阿里全球數學競賽獎金400萬 北大韋神奪首金

中國新聞組／北京16日電

近日，江蘇17歲中專女生姜萍「爆冷」晉級阿里巴巴全球數學競賽決賽，姜萍頻上熱搜，這一賽事也因此備受關注。這項全球最大的在線數學賽事，今年比賽的總獎金高達400萬元（人民幣，下同，約55萬美元）。

來源：YouTube

據2022年媒體報導，當年的阿里巴巴全球數學競賽延續上一屆傳統，有來自全球院校機構的33人專業命題組，還迎來史上陣容最強大的大眾出題團。當年，命題組共收到145道大眾出題。出題人分別來自中國、美國、法國、南非、西班牙、塞內加爾、馬來西亞、荷蘭等國家。他們中有83歲的老人，也有14歲的初中生；有公務員、城管、語文老師，也有程序員、鋼廠工人以及醫務工作者等。

按照官網資料，今年的指導組委會大咖雲集，有田剛、湯濤等多名院士。按照賽制，今年的比賽將選出金獎5人，銀獎10人，銅獎20人 ，優秀獎50人。比賽的總獎金高達400萬元。

上游新聞報導，歷屆金獎得主的決賽得分均在100分以上，其中甚至還不乏得滿分的選手。公開資料顯示，北大青年數學家韋東奕是首屆賽事的金獎得主之一，他也被網民稱為「北大韋神」。

值得一提的是，去年獲得該比賽金獎的得主中，有一名來自重慶的少年，他就是時年17歲的瞿霄宇。他在比賽中戰勝5萬多名數學高手，一舉拿下滿分，獲得金獎。他也是最年輕的滿分金獎得主。早在高一時，瞿霄宇就代表國家隊出征國際數學奧賽拿到金牌，被保送北大。

去年，獲得優秀獎的人中，還有一名特殊的選手。他就是患有漸凍症的20歲華裔男孩樓印根，獲獎時就讀於麻省理工學院，主修物理和數學。

據說該數學競賽有的題目解出率不足5%，這些題目究竟有多難？曾參與命題的北京大學博雅特聘教授、數學科學學院副院長劉若川在接受媒體採訪時透露，決賽試題的難度對標全球頂尖數學專業博士資格考試，且由於命題老師的術業有專攻，每位老師也只選某一賽道閱卷打分，「一旦跨賽道就可能超出他的研究範疇。」

華裔 南非

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