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名校招生蹭她熱度...17歲數學天才少女爆火 大學破格錄取有難度

中國新聞組／北京16日電
姜萍母校已成打卡地。（取材自錢江晚報）
姜萍母校已成打卡地。（取材自錢江晚報）

江蘇17歲中專女生姜萍入圍2024年阿里巴巴全球數學競賽決賽，一夜之間爆火。連帶著她就讀的江蘇省漣水中等專業學校也火了，有不少人專門來到學校門口打卡拍照。而2024高考志願填報在即，多所名牌大學也發帖祝賀姜萍，並藉機宣傳自家數學專業，宣傳招生。

來源：YouTube

據潮新聞報導，15日上午，有不少年輕人在漣水中等專業學校門口拍照，還有不少家長特地帶孩子來打卡。市民林大爺則是受兒子之託，專門帶孫女來打卡，他希望姜萍在下周的決賽中繼續加油，為漣水爭光。

而多所高校開啟數學專業「安利」模式，復旦大學、上海交通大學、中國科學技術大學、中國人民大學、同濟大學、廈門大學等一流名校發帖介紹本校數學專業招生，均帶上與姜萍相關的話題標籤，復旦大學「話不多說，直接搬出本校知名教授」、上海交通大學「學數學，我們是專業的」、東華大學「用硬核數據說話，可以兼顧planA 和planB」…被網民稱蹭熱點。

在各大高校爭「曬」數學專業的同時，也引發同學們對數學怎麼學的討論。有同學羨慕數學學得好的人，也有人評論道：「數學永遠不會背叛你，數學不會就是不會」。

而姜萍能否被破格錄取引發大量討論，此前消息稱香港中文大學向姜萍遞出橄欖枝，還開出全額獎學金。香港中文大學昨澄清，沒有相關的資訊或計畫，也未主動聯絡過該同學。

教育學者熊丙奇昨在新京報撰文指出，即便輿論有對「大學破格錄取」的美好期待，但在現實中，大學要破格錄取一名學生，取決於兩點，一是這名學生是否足夠優秀，達到破格錄取的標準；二是是否符合有關破格錄取的政策。

目前，姜萍參加的競賽是由企業組織的公益比賽，雖然也具有國際影響力，卻不在國家認可的五大學科類競賽之列。即便其在接下來的決賽中獲得佳績，依靠這一競賽成績，或許也很難獲得大學破格錄取或保送錄取的資格。

江蘇淮安某商業廣場播放喜報。（取材自新聞晨報）
江蘇淮安某商業廣場播放喜報。（取材自新聞晨報）

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