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第1槍 廣西北海撤城管局 網民：你們也有這一天，普天同慶

中國新聞組／北京16日電
廣東陽江城管拉橫幅維權。（視頻截圖）
廣東陽江城管拉橫幅維權。（視頻截圖）

廣西北海市政府昨公告撤銷已成立5年的廣西北海市綜合行政執法局（城管執法局）引發熱議並衝上熱搜，由於不少民眾普遍對城管的執法方式及印象不佳，或曾受到欺壓，如今北海市率先撤銷城管執法局，讓不少網民直呼「普天同慶」、「以後攤販就地合法了」。而在廣東陽江則有城管疑因編制改革拉橫幅維權，引來是否中國地方財政不佳先拿城管開刀的猜測。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，日前，北海市人民政府官網公布的「關於停止使用北海市綜合行政執法局工作證的公告」顯示，根據「北海市機構改革方案」等，將市綜合行政執法局的住房和城鄉建設、自然資源、交通運輸、生態環境、工業和信息化、旅遊文體廣電、商務、人力資源和社會保障等領域的行政執法職責，劃歸相關主管部門承擔，不再保留市綜合行政執法局。從2024年6月10日起，停止使用北海市綜合行政執法局工作證。

2019年3月，北海市綜合行政執法局舉行掛牌儀式。當時稱將住房和城鄉建設、自然資源、交通運輸、生態環境、工業和信息化、旅遊文體廣電、商務、人力資源和社會保障等11個領域的行政執法職責整合，組建市綜合行政執法局，作為市政府的工作部門。今年5月，北海市交通運輸局已舉辦北海市交通運輸綜合行政執法支隊成立儀式。北海市交通運輸局局長李斌施指出，要以本次改革為契機，積極探索隊伍建設長效機制，不斷提升執法人員的業務素質和綜合能力等。

對此，中國網民紛紛留言叫好：「撥亂反正」，「被刷下的城管已經集體舉橫幅到單位維權了」，「如果能取締城管的話，那社會又進步了」，「沒錯，以後市容秩序就靠鍵盤俠們的溫暖愛心和伶俐小嘴了」，「有福了，你家樓下全是燒烤攤」，「取消是順天應人」。但也有一些網民評論，城管機構裁撤了，城管的職能並沒有消失，只是劃歸給各個分管機構，各種改頭換面的「城管人員」還會繼續欺壓百姓。

另外，據X平台轉傳視頻，廣東陽江市城管近日疑因編制問題拉橫幅抗議，約二三十名身穿制服的城管聚集在一棵大樓前，拉起多個長橫幅，寫著「機構改革……編制」「改革過程必須公平、公正、公開」等字樣，有網民質疑這是中國地方財政不佳，藉機構改革之名「人員精簡」，但尚無法證實。

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