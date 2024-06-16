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中國人行房貸新政上路 200城取消利率下限

記者林宸誼／綜合報導
中國人行表示，中國城市大多已取消房貸利率下限。（取材自央視新聞）
中國人行表示，中國城市大多已取消房貸利率下限。（取材自央視新聞）

中國人行上月17日發布房貸新政後，目前除北京、上海、深圳外，全中國其餘城市均已取消房貸利率下限。據估計，政策落地後，大多數城市首套房貸利率下降0.4個百分點左右，二套房貸利率下降0.6個百分點左右。

據樓盤網報導，人行降低公積金貸款利率並取消商貸利率下限，中國超過200城調整房貸政策，大部分城市首套房貸利率降至3.5%以下，廣州、蘇州等地最低至3.15%。

不過，此次政策調整沒有惠及存量房貸（指房貸新政發布前發放的個人住房貸款中尚未還清的部分），一些在前幾年利率高位時購房的老客戶貸款利率依然不變，與新房貸利率的差距也愈拉愈大，最高能相差80個基點，期盼銀行能下調存量房貸利率的呼聲再起。

據北京青年報報導，這些客戶基本集中在北京、上海、深圳等一線城市，購房時間多在2019年至2023年之間，去年存量房貸利率批量調整時也沒有調整。

中原地產首席分析師張大偉發文呼籲再降存量房貸利率，當下房地產市場最缺的是信心，穩房市的目的是救經濟，而經濟復甦最重要的就是要拉動消費，如果存量房貸利率再降，普通老百姓就可以有更多錢去消費。

張大偉指出，一些城市前些年超過6%的存量房貸利率，在2023年9月均調整到當時貸款市場報價利率（LPR）4.3%的水準，下降幅度超過150基點。

但北京在這次存量房貸調整政策中受益卻十分有限，2019年10月以來的購房人僅隨著LPR下調享受45個基點的放貸利率下調，在去年存量房貸利率調整中，除了少數「二套轉首套」的購房人以外，北京大部分在此期間購房的存量房貸客戶都沒有受益。

專業人士建議引入「轉按揭」（轉貸款）等抵押貸款再融資機制。花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮建議，住戶部門在利率大幅下降的背景下，應該要有這樣的權利或機會，與銀行重新議定貸款合約，或者透過引入一個新的貸款合約來替代原有的高息合約。

利率 貸款 房地產

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