嬌蘭爆款品僅11人試驗上熱搜 客服：測試人群真實

嬌蘭的黃金復原蜜一直是旗下的爆款產品，實驗樣本數僅11人遭到質疑。(取材自封面新聞)

近日網友在知名化妝品牌嬌蘭的帝皇蜂姿黃金復原蜜宣傳海報上發現，參與產品實驗的樣本居然只有11人，其中10人是高加索裔，1人是非裔 ，年齡在24至61歲。消息一出就登上微博 熱搜。嬌蘭客服人員則回應：「測試人群真實可靠。」

封面新聞報導，嬌蘭的黃金復原蜜一直是旗下的爆款產品，官方售價780元(人民幣，下同，約108美元)/30ml。天貓店鋪銷量超過6000單。官方宣傳：「黃金復原蜜融蘊嬌蘭實驗室臻選的非凡蜂產品，9倍快修護，復原元氣肌。從而達到抗老，肌膚豐盈飽滿顯年輕。其配方蘊含95%源自天然的成分，清新不油膩。」

據國家藥監局信息顯示，上述產品從2022-2023年共進行11次人體試驗，單次樣本量為11或30人。此外，還有法國嬌蘭帝皇蜂姿蜜潤精粹液等測試，人數都是11人。

網友得知以後驚呼「只有11個人，樣本數不夠吧，這抗性不良反應都湊不齊吧」、「11個樣本數你寫進論文都得挨導師兩嘴巴子」、「而且這個價格主要成分還只是甘油」、「不要再盲目媚外了」。

從事樣本分析工作多年的劉林表示，「科學研究中，至少要30個樣本才算統計學上的有效性」；同時，11人的測試樣本中沒有亞洲受試者，產品的普適性也應該受到質疑；此外，所有實驗數據均來自嬌蘭內部，缺乏第三方機構的驗證和監管，使得數據的真實性和客觀性受到網友質疑。

報導稱，嬌蘭並不是第一次被指過度營銷、虛假宣傳。此前，嬌蘭的高奢單品「量子面霜」也引發爭議；嬌蘭聲稱，該產品通過將「量子生物學」應用於皮膚細胞的研究，有助皮膚煥發活力並恢復細胞初始水平。這款量子面霜售價高達6100/50ml。結果接連被多個國內外量子學術專家發布文章打假「量子面霜」。

嬌蘭成立於1828年，是LVMH旗下高端美妝品牌。抖音 電商數據顯示，2023年，嬌蘭在618活動周期，銷量突破7000萬單；雙11銷量突破9500萬單。