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河南這對情侶高考結束就訂婚 網友羨慕不已：學生時期最純真

世界新聞網／輯
河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）
河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）

河南一對情侶訂婚了，讓人詫異的是，新郎、新娘年紀太小，才剛高考完，也就18、19歲。

綜合媒體報導，高考後，大部分學生都在擔心成績，有的在估分，看看能報哪一所大學。有的準備復讀，還有的官宣戀愛以及準備出去打工，最讓人驚訝的，還是結婚的。

河南這對情侶選了個良道吉日，在酒店舉行了訂婚儀式，雙方的親戚都來了，見證兩人的幸福，現場很熱鬧。

視頻河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）
視頻河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）

別看他們年齡小，訂婚儀式是很正式的，彩禮22萬人民幣，還有三金，以及禮物，簽訂婚書等等，新娘穿上婚紗，新郎穿上西裝，很浪漫。

從視頻畫面中可以看到，男生手拿戒指，單膝跪地向女生求婚，男生長得很帥，個頭不算太高，但是人比較清瘦，相貌俊朗。男生穿了黑色長褲，白色襯衣，簡簡單單，清清爽爽，臉上還帶著一絲稚氣。

而女生的裝扮則顯得相對成熟很多，女生留著披肩長髮，穿著白色鏤空禮服，體態看起來比較豐腴，化了精致的妝容。

不僅僅是訂婚，訂婚之後，新郎、新娘還去旅遊了。新娘在社交平台發視頻，訂婚儀式之後，她就和新郎，以及他的爸爸媽媽開車去自駕遊了。旅遊的時間並不短，大概是5天左右這樣，等於是度蜜月了。

視頻河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）
視頻河南一對情侶高考結束後訂婚。（視頻截圖）

網友紛紛為這對幸福的小情侶獻上真誠的祝福，他們說學生時期的戀情，是純真的，彼此之間知根知底，不像以後到了社會上，找對象會各方面條件衡量，想要再找一份這樣純真的愛情，很難了。

河南 高考 自駕

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