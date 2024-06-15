火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

江蘇17歲中專女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。姜萍學的是服裝設計，但是她的數學才能擊敗多名來自海內外的名校生，在中國一夕暴紅。

姜萍與來自北大、清華、麻省理工、劍橋等知名高校的參賽者並肩進入一項全球數學競賽決賽，也是唯一一個入圍 的中專生選手，被網民驚呼「數學天才少女」。

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央廣網報導，姜萍的老家位於淮安市漣水縣紅窯鎮萬民村。萬民村黨群服務中心的吳姓工作人員說，「大家聽到這個消息的時候，心情都非常激動，可以說激動到流淚了。能出一個像姜萍這樣的孩子，全國都比較少，更何況是在我們這種小地方。」

該工作人員說，萬民村大概有3600多人，每年能出七八個大學生。「姜萍的爸爸姜玉華，是個簡單樸實的農村人，沒什麼學歷，年輕的時候在外面打工，孩子小時候都是由她的母親照顧，母親是外地人。她爸爸現在年紀大了，就回家種田了，學習上幫不到孩子什麼，也沒什麼親戚。」

該工作人員還說，姜萍中考考了621分，考上了高中，但因為學費問題選擇了沒去。後來通過姊姊的介紹，再加上漣水中專答應免除了一部分學雜費，所以姜萍最後跟隨姊姊一起進入江蘇省漣水中等專業學校學習。

「姜萍和我孫女是小學同學，姜萍從小學四年級的時候，數學天賦就顯現出來了。」萬民村的另一位吳姓負責人在一旁補充道，姜萍有個姊姊叫姜琳，比她大三歲，也非常聰明，平時放假的時候都會去外面打零工。今年姊姊高考 完，趁著放暑假，現在又去連雲港打了三份工，每天只睡四五個小時，她想靠自己的努力減輕家裡的負擔。

「姜萍的父親現在在村裡做保潔員，參與禁止焚燒秸稈的巡邏，村裡給他一個月900多元的補貼。」該負責人說，過年過節，村裡也會送點東西過去，能幫一點是一點。

「前幾天端午節 的時候，姜萍剛回來過，還給她爸爸做了飯，懂禮貌也懂事，她爸爸非常驕傲，我們也跟著驕傲。」在村裡人眼中，姜萍和他爸爸一樣，性格老實、靦腆，是個踏踏實實的好孩子。

該負責人表示，現在已經有好幾個人來村裡表態，想幫忙承擔兩個孩子的所有讀書費用。鎮上的商會也打算把姜萍家門口的路修一修，大家都想盡最大努力支持孩子繼續學習成才。

目前，姜萍正在學校專心準備22日的決賽。