兩岸爭話語權 中國郵政發行「黃埔軍校」百年紀念郵票

中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票。(取材自微博)

黃埔軍校將迎創校100周年，中國郵政 於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票，強調中共 於黃埔軍校創校、培育人才等過程角色，爭取詮釋「正統」話語權。

中國郵政將於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票，一套2枚，郵票圖案分別為「黃埔軍校校本部」、「孫中山紀念室和紀念碑」。全套郵票面值人民幣2.40元，規畫發行665萬套。

中國郵政官網介紹紀念郵票推出原由。孫中山於1924年在中國共產黨 、蘇聯和共產國際的幫助下，在廣州創辦了黃埔軍校，黃埔軍校百年歷史是一部追求民族獨立、救亡圖存、愛國革命的光榮史；推出紀念郵票作為「方寸紀念」。

黃埔軍校將迎創校100周年，今年上半年中國多地推出座談會、研討會、主題展等紀念活動，包括北京、四川、湖北、廣州等。廣州黃埔軍校舊址紀念館為百年校慶4月11日起閉館整修，館方也在昨天發布了17日起全面對外正常開放訊息，16日預約已滿。

北京爭取詮釋正統話語權，透過各式活動持續強調中共於黃埔軍校創校等過程中角色，先是說明黃埔軍校是第一次國共合作的成果，再將「愛國、革命」連接「紅色傳統」，進一步地將黃埔精神連結「反獨促統」、「推進祖國統一」。

人民網6日報導，「孫中山與黃埔軍校—紀念黃埔軍校建校100周年學術研討會」在北京開幕。全國人大常委會副委員長鄭建邦在會上說，黃埔軍校是第一次國共合作成果，為了緬懷、弘揚黃埔精神，必須善用獨有歷史、政治優勢，深化兩岸的歷史記憶和文化認同，「凝聚起反獨促統的磅礡力量」。

中國媒體相繼推出黃埔創校百年系列報導。中國新聞社推出口述歷史紀錄片、廣州日報推出「黃埔物語」系列報導；黃埔軍校同學會微信公眾號「天下黃埔」撰述「黃埔百年」系列，包括「共產黨人對黃埔軍校的貢獻」等文章。

這些系列報導、文章共通點除了強調黃埔軍校為國共兩黨共同創建、建校初衷是國家統一外，均未提及黃埔軍校後來遷往南京、成都、高雄鳳山等後來發展。

據中華民國陸軍軍官學校官網校史簡介，軍官學校於1924年5月2日於廣州市長洲島創校，因應時局三度遷校，分為黃埔時期、南京時期、成都時期和鳳山時期。