我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江蘇「天才少女」姜萍火了 老家村民：她姊姊也非常聰明

拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

兩岸爭話語權 中國郵政發行「黃埔軍校」百年紀念郵票

中央社／上海15日電
中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票。(取材自微博)
中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票。(取材自微博)

黃埔軍校將迎創校100周年，中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票，強調中共於黃埔軍校創校、培育人才等過程角色，爭取詮釋「正統」話語權。

中國郵政將於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票，一套2枚，郵票圖案分別為「黃埔軍校校本部」、「孫中山紀念室和紀念碑」。全套郵票面值人民幣2.40元，規畫發行665萬套。

中國郵政官網介紹紀念郵票推出原由。孫中山於1924年在中國共產黨、蘇聯和共產國際的幫助下，在廣州創辦了黃埔軍校，黃埔軍校百年歷史是一部追求民族獨立、救亡圖存、愛國革命的光榮史；推出紀念郵票作為「方寸紀念」。

黃埔軍校將迎創校100周年，今年上半年中國多地推出座談會、研討會、主題展等紀念活動，包括北京、四川、湖北、廣州等。廣州黃埔軍校舊址紀念館為百年校慶4月11日起閉館整修，館方也在昨天發布了17日起全面對外正常開放訊息，16日預約已滿。

北京爭取詮釋正統話語權，透過各式活動持續強調中共於黃埔軍校創校等過程中角色，先是說明黃埔軍校是第一次國共合作的成果，再將「愛國、革命」連接「紅色傳統」，進一步地將黃埔精神連結「反獨促統」、「推進祖國統一」。

人民網6日報導，「孫中山與黃埔軍校—紀念黃埔軍校建校100周年學術研討會」在北京開幕。全國人大常委會副委員長鄭建邦在會上說，黃埔軍校是第一次國共合作成果，為了緬懷、弘揚黃埔精神，必須善用獨有歷史、政治優勢，深化兩岸的歷史記憶和文化認同，「凝聚起反獨促統的磅礡力量」。

中國媒體相繼推出黃埔創校百年系列報導。中國新聞社推出口述歷史紀錄片、廣州日報推出「黃埔物語」系列報導；黃埔軍校同學會微信公眾號「天下黃埔」撰述「黃埔百年」系列，包括「共產黨人對黃埔軍校的貢獻」等文章。

這些系列報導、文章共通點除了強調黃埔軍校為國共兩黨共同創建、建校初衷是國家統一外，均未提及黃埔軍校後來遷往南京、成都、高雄鳳山等後來發展。

據中華民國陸軍軍官學校官網校史簡介，軍官學校於1924年5月2日於廣州市長洲島創校，因應時局三度遷校，分為黃埔時期、南京時期、成都時期和鳳山時期。

據澎湃新聞報導，1924年6月16日是黃埔軍校舉辦第一期開學典禮的日子，這個日子也就成為黃埔軍校創校紀念日。

中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票。(取材自微博)
中國郵政於16日發行「紀念黃埔軍校建校100周年」紀念郵票。(取材自微博)

郵政 中共 共產黨

上一則

中國高價商品跌跌不休 「窮人三件套」猛漲價

下一則

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

延伸閱讀

校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」

校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」
中國軍官校建校一百年 黃埔後代與校友聯合製作新曲「擔當」

中國軍官校建校一百年 黃埔後代與校友聯合製作新曲「擔當」
黃埔百年 誰在護衛中華民國？

黃埔百年 誰在護衛中華民國？
黃埔百年校慶16日舉行 踢正步恐成絕響

黃埔百年校慶16日舉行 踢正步恐成絕響

熱門新聞

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開