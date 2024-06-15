「監控陪兒6年」高考結束拆除 家長發謝文 網稱太離譜

「感謝監控陪兒子六年」，高考結束家長拆了孩子臥室監控引發網友爭論。（取材自瀟湘晨報）

高考 結束後，江蘇一家長把放在兒子房間六年的監控拆了下來，並發文稱「感謝監控陪了兒子六年」，引網友熱議。

瀟湘晨報報導，有網友稱：「一句都是為你好可以做出多麽離譜的事」、「窒息感滿滿」、「希望父母也多尊重一下孩子，他們不是你的私有物品吶」。

面對網友的爭論，該家長回應稱監控平時不會看，只是讓孩子心裡有個約束。

也有其他家長稱：「我家也裝了！其實不是不尊重孩子，是實在是沒辦法的辦法，是跟手機、電腦、遊戲在較量。在孩子自控力差的年紀，不監管真的影響孩子的前途！現在的家長比以前的家長難當！」

為了監督孩子認真學習，家長還偷偷做出過哪些奇葩行為？

有網友分享，為了不讓孩子分心，每天把家裡的筆記本電腦、平板都帶到公司來上班，天天如此。還有網友分享自己的媽媽有時候會莫名其妙的突然抱自己一下，借機翻自己的口袋檢查有沒有煙盒。還有網友稱只要父母不在家，家裡的電腦永遠連不上網。

長沙市親子 溝通專業指導師楊陶如表示，從心理發展的角度來說，人類心理發展的第一個階段是信任，一個人所謂的自信，不是戰勝別人也不是比別人好，而是對自己的信任。楊陶如認為，家長在孩子房間裝監控 ，是在破壞這種信任的基礎。

孩子在監控下面不會做違背家長的意願的事情，高考完監控撤掉，孩子會有兩個發展方向。第一個發展方向就是服從型，叫做習得性無助。在這樣的監控下，孩子會喪失內驅力，不會主動，無法掌控自己，習慣被控制，甚至在以後的親密關係中也會成為一個被動型的人。

第二個發展方向則是失控型。楊陶如表示，找到自己做咨詢時經常可見這樣的孩子，高中成績非常好，但是一進大學全掛科，「這樣的孩子他會說我進了大學我就不想動了，控制突然撤銷了，他就是脫韁的野馬，他不會掌控自己，這樣的孩子也最容易被引誘，容易沈迷。他以前沒玩過的，他現在就容易就上癮。這就是拿自己的後半生來反抗他的前半生。」