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誇克數據 今年熱門本科高校清北退出榜單 西南地區強勢崛起

中國新聞組／北京15日電
江蘇南京一處高考考點前，家長帶來超大「向日葵」氣球迎接考生。當日，江蘇2024年高考落幕。 （中新社）
江蘇南京一處高考考點前，家長帶來超大「向日葵」氣球迎接考生。當日，江蘇2024年高考落幕。 （中新社）

高考進入下半場，多地開展模擬填報志願和志願填報諮詢服務。據統計，今年熱門的本科高校中，清北雙雙退出榜單，西南地區的高校卻強勢崛起；從專業上來看，計算機科學與技術專業仍保持著「遙遙領先」，人工智能專業則發展迅猛，從2022年的第七位直接闖進前三。

觀察者網報導，今年全國高考報名人數創紀錄達1342萬人，又有七個省份將迎來首屆新高考，部分專業也調整了選科條件。今年多地將通過多種方式開展模擬填報志願和志願填報咨詢服務。考生們最心儀的學校和專業，也出現著一些變化。

以高考志願填報工具見長的誇克，日前發布數據顯示，今年本科熱門院校前三的分別是四川大學、西南大學、海南大學；在熱門專業上，今年熱度排名前三的專業分別是計算機科學與技術、電氣工程及自動化和人工智能。

有意思的是，今年誇克的熱門院校榜單相比去年，出現了顯著變化。2023年，熱門高校前三分別是清華大學、浙江大學和四川大學，北京大學則排在第五，總體來看華東地區的高校熱度相對更高。

而在今年熱門的本科高校中，清北雙雙退出榜單，西南地區的高校卻強勢崛起，四川大學、西南大學、海南大學、廈門大學、吉林大學排在前五位，成都理工也擠進前十。有分析人士指出，這些熱門高校在專業設置、升學就業以及生活條件上的優勢，成功吸引了年輕學子，而且一些分數線適中的高校，也得到了更多考生的關注。

需要指出，此榜單數據來自誇克用戶，並不能完全等同於全體考生情況。

從專業上來看，據誇克過往數據，2021年至今，計算機科學與技術專業連年保持著「遙遙領先」，除了2022年以外，三年均為榜首。它是關注度最高的本科專業；從增長勢頭來看，人工智能專業發展迅猛，關注度快速上升：2022年，它在誇克的本科專業關注度榜單中位居第七位，到了2023年躍升至第四位，今年直接闖進前三。

整體來看，今年計算機科學與技術依然排在熱門專業的首位，電氣工程以及自動化、人工智能、口腔醫學、軟件工程緊隨其後。在排名前10位的熱門專業中，人工智能相關的專業占比最多。

人工智能 高考 升學

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