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江西男花46萬彩禮娶妻難圓房控騙婚 妻：他「不能」還打我

中國新聞組／北京15日電
鞏先生和妻子結婚九個月。（取材自華商報大風新聞）
鞏先生和妻子結婚九個月。（取材自華商報大風新聞）

江西一名男子稱花了46萬元（人民幣，下同，約6.33萬美元）彩禮娶了老婆，卻一直無法「圓房」。

華商報大風新聞報導，2023年9月，經媒人介紹，江西撫州雲山鎮某村31歲鞏先生和鄰村28歲女子結婚。鞏先生說，婚前先後兩次給了女方46萬元彩禮錢，加上黃金四件套，一共是60多萬元。「2023年1月25日訂婚宴給了32.8萬，這個有現場視頻，有媒人作證，大家都是現場看到的，給的現金放在桌子上，後面這些現金都給了她媽媽。第二筆是13.8萬，是在結婚前幾天給的。」

令鞏先生奇怪的是，女方或許是對於他不太滿意，「她不願意拍婚紗照，也不讓辦婚禮酒席。」

老家雲山鎮婚房的現場視頻裡，幾乎看不到女方的物品。鞏先生表示，婚後妻子一直找藉口回娘家，說他那方面有問題不願意與他圓房。

鞏先生的堂哥表示，「她現在是微信不回，她媽把女婿的電話都拉黑了。」

鞏先生說，從結婚至今，妻子連電話都不願意給他，雙方只是加了微信，「現在給我這個感覺就是有意騙婚。」

鞏先生和家人已經在景德鎮妻子住處蹲守了幾天都沒找到人。「我們已經報警了，民警做了筆錄，說這是糾紛，不算詐騙，只能協調處理，要不然就只能上法院起訴。」

九個月婚姻面臨終結，鞏先生認為，躲著逃避不是辦法，起碼妻子應該退還彩禮錢。

疑似鞏先生妻子在網上發聲稱，一段婚姻令她身心俱疲，沒想到被算計。領證半年遭遇家暴，丈夫要求返還彩禮，男性不能正常夫妻生活，「多次檢查完好，卻說我不懷孕，不配合，出手毆打我。」

鞏先生提供的夫妻聊天記錄顯示，女方對他所說的「騙婚」矢口否認 。「真想過日子的人不會像你天天說張口閉口彩禮。我是想好好過日子的，所以我是堅決不會離婚，你要想要彩禮，你去起訴好了，抱著彩禮過一輩子吧。」

景德鎮市公安局昌江分局呂西派出所辦案民警證實，目前還沒有聯繫上龔先生的妻子。對於是否立案，辦案民警答覆稱：「我們要先找到對方了解情況再說。」

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