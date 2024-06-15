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陪孩子度過婚姻敏感期？ 長春幼兒園婚禮惹議

中國新聞組／北京15日電
長春一幼兒園辦「幼兒集體婚禮」。（取材自經視直播）
長春一幼兒園辦「幼兒集體婚禮」。（取材自經視直播）

長春一幼兒園近日舉辦一場「幼兒集體婚禮」，男孩們穿白襯衣戴領結手拿捧花敲門「接親」，女孩們戴頭紗「攔門」討紅包，還一起在「囍1314」字樣下拍婚紗、吃席，引發熱議。不少網友支持，也有人質疑會引發孩子早熟：「如果結完婚後，孩子們也學著要洞房呢？」

經視直播報導，近年來不少幼兒園都會策畫組織以「婚姻敏感期」為主題的活動，讓孩子們動手裝扮教室、互相戴上頭紗，一起走過紅毯，氛圍感十足。長春北湖大象幼兒園園長負責人表示，園方在10日左右舉辦幼兒園集體「婚禮」，並且徵求了家長和孩子們的意見，舉辦這場婚禮儀式的目的是幫助孩子度過婚姻敏感期，引導孩子在擇偶、社會交往等方面樹立正確的價值觀。「婚禮只是表象，還是需要老師在生活學習中引導孩子。家長都很支持，孩子們也玩得很開心。」

長春新區北湖開發區教育局一名工作人員說，北湖大象幼兒園舉辦的這場活動，教育局是知曉且允許的。「這是幼兒園開展的情感教育活動，也是孩子成長過程中的性別啟蒙教育，家長、孩子都是自願參加的。」

華中師範大學教育學院教授程紅艷認為，如果幼兒園舉辦婚禮活動的目的是培養孩子的社會情感能力，那麽這種方式是可取的。「這是幫助孩子理解婚禮，以及婚姻中的家庭關系和家庭責任。」

視頻發出後引發不少網友討論，「催生這事從娃娃抓起？」、「不就過家家遊戲嗎，誰小時候沒玩過啊」、「幼稚園的孩子確實會有一個想和班上xx結婚的時期，只是幼兒發展的一個階段，和成人的結婚兩碼事」。

教育局

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