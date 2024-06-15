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重慶女行員拍視頻表白已婚副行長 夫也在工作群組裡

中國新聞組／北京15日電
重慶銀行女員工拍視頻，向已婚副行長告白。（取材自微博）
重慶銀行女員工拍視頻，向已婚副行長告白。（取材自微博）

網傳重慶農商行一名已婚女職員拍視頻表白已婚行長，未料，這段告白影片竟被轉發至工作管理群組，引發熱議。

南方都市報報導，「銀行女職員表白行長」視頻在網上流傳。表白視頻內容為「初識有名，久居我心。人間有趣，只因有你。親愛的大叔，節日快樂！其實每次你寵我的樣子真的好有魅力，好溫暖。和你親密相處已有40天，每天你對我的問候也好，陪伴也好，都讓我很溫暖、踏實，有幸福感。雖然我遇見你很晚，但是我會陪伴你很久，有時候一直在，我便一直愛。你的過去我來不及參與；你的未來，我願意陪伴到底。」

據知情人士透露，影片的女主角為一名80後已婚女員工，被告白的男子是60後已婚副行長，二人同在重慶農村商業銀行工作，已由上下級發展為不正當男女關係。而女主角的老公亦在他們的工作管理群組中。

網民說，「這樣的女的在社會才吃得開」、「文化人，總比淫穢視頻被暴露強」、「才40天，錢沒撈夠就暴露了」、「不一定是不小心，有可能是男領導元配專門發群裡的」、「想吐，人再有錢再有權，活成這副德行又有什麼意思」。

對此，重慶農村商業銀行奉節支行回應稱，近日，網傳「銀行女職員拍視頻表白行長」相關言論，涉及到重慶農村商業銀行奉節支行冉姓副行長、王姓員工，銀行第一時間組織核查。經向民政部門查實，文中所涉及的兩人已分別於2010年、2019年離婚至今，與網傳已婚言論不符。

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