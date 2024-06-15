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難得一見 貴州村民集資在山洞建籃球場

新華社貴陽15日電
貴州省畢節市納雍縣豬場鄉新春村在溶洞籃球場舉行籃球聯誼賽，吸引眾多村民前來觀賽。(新華社)
貴州省畢節市納雍縣豬場鄉新春村在溶洞籃球場舉行籃球聯誼賽，吸引眾多村民前來觀賽。(新華社)

每年端午節前後，貴州省畢節市納雍縣豬場苗族彝族鄉新春村進入雨季，淅淅瀝瀝的雨水澆濕了大地，也澆濕了室外球場。此時，村裡能遮風避雨的山洞籃球場，成了籃球愛好者打球的好去處。

這個籃球場位於新春村的一處約60米高的溶洞中，洞長100多米，洞內最窄處剛好可以修建標準籃球場。籃球場的地面鋪上了藍紅相間的塑膠，入口處還修建了水泥階梯作為觀眾席。在兩邊的洞壁上，安裝了六七個照明燈，將洞裡照得非常明亮。在燈光的照射下，凹凸不平的洞壁和明亮的球場形成鮮明對比，別有一番景致。

據村民介紹，洞頂上還有一個「天窗」，既可以通風，也能讓光線照入洞中。「光線好的時候，不用開燈也能打球。」

「我們這裡的村民非常熱愛籃球。」新春村黨支部書記、村委會主任張靖介紹，該村籃球的群眾基礎很好，全村7個村民組，每個組都能組織起自己的籃球隊，甚至還可以組織女子籃球隊。

新春村地處烏蒙山區腹地，離納雍縣城58公里、離鄉政府7.5公里。20世紀七八十年代，由於交通閉塞、條件限制等原因，村裡沒有籃球場，村民想打球要到其他鄉鎮。於是，村民們決定修建自己的籃球場，從自製木籃球架到用鋼管焊接，條件的限制並沒有影響村民打球的熱情。

但是，露天的籃球場，遇到雨雪天氣就沒法使用。後來，有村民提議大伙集資，在村頭的山洞裡建球場。今年66歲的尚金福告訴記者，他從小就知道這個山洞的存在。

隨著村民生活條件的改善，修建籃球場成為了可能。

2016年，新春村通過村民自發捐款、村集體出資和社會扶貧幫扶共籌得資金20餘萬元，全村村民義務投工投勞，歷時近3年，在洞中開拓了一塊平地，修建了球場。「洞底的最深處，填了十幾米深的土石方。」全程參與施工的尚金福說，由於洞中崎嶇不平，工程量非常大，村民克服了重重困難才將球場修好。

記者看到，山洞門口的水泥碑上，銘刻了捐資人員的姓名和捐資情況。這些人中，上有90歲高齡的老人，下有1歲多的幼童。

「之所以將籃球場修在洞中，一是大家捨不得佔用寶貴的耕地，二是洞裡冬暖夏涼，一年四季可以打球。」尚金福說，山洞裡的氣溫一般在16度左右，即使是寒冬臘月也能使用。

「有了這個帶『空調』的籃球場，村裡舉辦活動更加方便。」張靖說，山洞籃球場建成後，當地常利用春節等節假日舉辦運動會，組織拔河、打籃球等活動，村民文體生活更加豐富了。

新春村集資在山洞建籃球場的事跡經媒體報導後，一些籃球愛好者慕名前來，租用這個球場打球或拍攝視頻，實地體驗這個別樣的球場。

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