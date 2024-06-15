貴州稱年收低於萬元人口已動態清零 網嘲諷一句話

在14日的國新辦新聞發布會上，貴州省副省長羅強表示，到去年底，貴州年人均純收入低於1萬元人民幣(約1378美元)的人口已經基本實現動態清零。對此，有網民嘲諷說，「是不是趕出貴州，永世不得踏入貴州地界」。

新京報報導，貴州是中國脫貧人口和易地搬遷人口最多的省份，如何確保不發生規模性返貧？如何將脫貧攻堅與鄉村振興銜接？貴州任務繁重。

羅強介紹，目前貴州600萬群眾在外穩崗就業 ，同時，12萬群眾通過在全省近千個易地搬遷社區建設的1300多個就業幫扶車間實現了家門口就業。現階段，貴州農民人均收入增速持續高於城鎮居民人均收入增速、高於經濟增速。

與此同時，貴州加強農村基礎教育，讓農村的孩子有學上，實施「貴州技工」、「黔菜師傅」等職業技能培訓，讓更多農民有了一技之長。

羅強表示，如今，貴州農民的日常生活已不再是「面朝黃土背朝天」，村超、村BA就是貴州農民新生活的生動寫照，像西江苗寨、肇興侗寨這樣的美麗村莊在貴州還有很多。

對此，不少網民表示，「什麽叫動態清零？」、「動態清零到底nm的啥意思，有就是有，沒有就是沒有」、「動態清零，是不是趕出貴州，永世不得踏入貴州地界」、「可不可以這樣理解，比如張三年收入未達標，A市統計的時候，張三的戶籍已入到B市；輪到B市統計的時候，張三的戶籍又去了C市」、「動態清零指會動的失業人員不屬於失業人員」、「告訴我80歲以上的老農民靠什麽年收入上萬？！」、「我還以為把萬元以下的都趕出去」、「一月100塊錢養老金的老人是怎麽一年收入過完的？」。