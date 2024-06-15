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河北邯鄲救房市 買新房補貼1% 多孩家庭公積金貸款額最高100萬

中國新聞組／北京15日電

為救房市，據微信公眾號「邯鄲住建」13日消息，為加快構建房地產發展新模式，滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康高質量發展，河北邯鄲發布關於優化房地產政策的若干措施，包括買新房給予1%購房補貼，多孩家庭公積金貸款額最高100萬元人民幣(約13.7萬美元)。

澎湃新聞報導，在實施購房補貼方面，對購買新建商品住房的購房人按照成交價的1%給予購房補貼；對到企業入職的高校畢業生、生育二胎及以上家庭、60歲及以上老人購買新建商品住房的，購房補貼額再上調0.5%。

同時，支持「以舊換新」，對完成「以舊換新」的，可按照新房成交價的1.5%給予購房補貼。

落實住房貸款支持政策方面，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比率調整為不低於25%。個人住房公積金貸款利率下調0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套利率分別調整為2.775%和3.325%。

此外，提高公積金貸款最高限額，「二孩」「三孩」家庭，公積金最高貸款額分別提高至80萬元、100萬元。

邯鄲市住建局發布的政策解讀顯示，近年來，邯鄲市房地產市場保持平穩健康運行態勢，沒有出現大起大落，一是去化周期合理，近三年去化周期始終保持在14個月左右，按照國家規定，屬於健康合理範疇；二是房價波動較小，從網簽數據來看，全市房屋銷售平均價格上下波動沒有超過3%；三是交易量比較穩定，主城區三年來每月網簽數量均在20萬平方米以上。下一步，將充分發揮好市場和政府這「兩只手」的作用，穩定房地產市場，將房價調控到廣大群眾能接受的範圍。

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