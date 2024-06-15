紐約時報：官方監督少 中國自動駕駛車安全嗎?

紐約時報14日發表署名Keith Bradsher的「中國的無人駕駛汽車安全嗎？我試乘了幾輛」文章指出，一輛由先進輔助駕駛系統操控的華為 問界M7電動運動型多功能車，4月底在山西一條高速公路上發生車禍。在車禍發生後的九天時間裡，官媒不見報導。可見在中國，官方對自動駕駛車監督較少，政府大力支持這項技術，並嚴格限制有關事故的公開信息。

文章指出，後來，官媒發布了一份來自華為問界這個中國品牌的聲明，否認對事故負有責任。

類似的車禍若是發生在美國，可能會引起相當大的關注，並可能受到政府或法律的審查。在美國，使用計算機輔助駕駛技術的幾個大公司——特斯拉、Waymo和Cruise，都曾是備受關注的安全調查對象。

文章稱，在中國，公眾和官方的監督要少得多，政府大力支持這項技術，並嚴格限制有關事故的公開信息。政府沒有發布過涉及無人駕駛汽車或先進輔助駕駛技術的安全事故的統計數據，比如在高速公路上自動變道和躲避障礙物。中國汽車業的高管表示，這些技術是安全的。

文章說：「一年前在蘇州，我乘坐了一輛由中國某初創企業運營的機器人出租車 ，行程十分鐘。出租車三次無故緊急煞車。儘管我和我的同事身體前傾，但被安全帶拉住，沒有發生碰撞也沒有人受傷。一位與我們同車的安全駕駛員解釋說，經過謹慎編程的軟體錯誤地將行人或停放在路邊汽車識別為即將進入本車的車道。」

文章稱，許多政府部門和其他機構都聲稱在自動駕駛汽車的發展中發揮了作用。但沒有一個部門對運輸安全承擔直接的監管責任。

文章指出，中國企業已經做了大量實驗，以收集自動駕駛汽車如何與行人互動的數據。去年12月，由交通部領導的跨部門工作組制定了一些廣泛的安全規則。大多數機器人出租車不再需要配備安全駕駛員，但必須為每三輛車安排一名遠程操作員。該工作組將更詳細的規則制定推遲到2026年初。

各企業正努力在最後期限之前取得盡可能多的進展，以便影響最終規則的制定。

文章表示，然而，安全問題在中國依然存在。6月7日，海南一家新聞媒體發布一篇文章，描述一輛小米 SU7電動轎車似乎失控加速，造成一死三傷的事件。小米很快發表聲明稱，肇事車輛沒有任何問題。那篇暗示情況並非如此的文章，隨後從網上消失了。

「小刮小蹭在所難免，」百度自動駕駛部門負責人王雲鵬說。「但沒有出現過重大的人員傷亡事故」