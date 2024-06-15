余承東稱比亞迪「卷王」…汽車藍皮書論壇：中企內卷自斷出海路

華為常務董事余承東14日表示，華為不是不想賣便宜，而是沒有能力賣便宜。圖為華為問界M9。（取材自微博）

華為 常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東14日表示，現在汽車行業很卷，但華為當前還不具備低成本控制的能力，「不是我們不想賣便宜，而是沒有能力賣便宜，賣便宜就虧死了，虧死了就關門了。」另外，多名汽車行業人士表示，中國新能源車企過於「內卷」，自斷出海路。

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據第一財經報導，余承東14日參加2024第16屆中國汽車藍皮書論壇時表示，汽車行業很卷，很多人抱怨華為賣得太貴，但華為當前不具備做售價人民幣20萬元（約2.7萬美元）以下汽車的能力。

余承東表示，「做到30萬元以下的話我都是虧的。優秀的企業通過對供應鏈和每個部件海量的製造，自己掌控做到低成本，我們還不具備這種能力。」

第一財經指出，華為此前與賽力斯和奇瑞汽車合作的部分車型，售價在30萬元以下。對此，余承東回應，這是為了讓更多人體驗到華為的產品和技術。

余承東指出，鴻蒙智行當前在售產品的平均售價接近40萬元，售價30萬元以上的產品銷量遠遠高於30萬元以下的產品。

余承東6月初曾在2024未來汽車先行者大會表示，全世界第一「卷王」應是比亞迪，因比亞迪有超低成本，鴻蒙智行不善於卷超低價格，但善於卷價值、卷智慧化、卷豪華感。

另據新浪財經報導，中國汽車藍皮書論壇14日在北京開幕，多名中國汽車行業人士就歐盟 加徵關稅表示，中國新能源車企如今過於內卷，低利潤 的競爭模式延續到海外，會自斷「出海」路。

據報導，論壇主席、世界新汽車技術合作生態協會理事長賈可14日致辭時表示，中國的新能源汽車市場太卷了，「即使塔尖上的企業利潤也還是那麼少」。他指出，很多中國車企已經卷到海外，包括歐盟將開始加徵關稅也可能是這種情况造成，「行業的競爭太厲害，我們如果這樣『內卷』會把自己全球化的道路堵死。」

自媒體「汽車大事記」引述多名業內人士觀點，「車哆哩」創始人王智良也說，電動車出海要控制好新能源汽車的內卷，「擴張到產能過剩這絕不是什麼好事兒。不要一看見有利可圖，就一窩蜂跟上，打價格戰打到頭破血流，自己卻搞得一地雞毛。」

中歐協會智能網聯汽車秘書長王禁表示，面對歐盟「設卡」，中國車企的價格優勢會大幅度降低，車企要考慮出口是否能夠帶來足夠的利潤，不如暫緩對歐盟以及美國等地區出口，奉行「先易後難」原則。此外，從產品出口轉變為產能、技術出口，也能應對歐盟等的「設卡」。