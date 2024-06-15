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中專女生晉級全球數學賽12強 不少大學拋橄欖枝 浙大教授：歡迎

中國新聞組／北京15日電
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

學服裝設計的17歲中專女生姜萍在阿里巴巴全球數學競賽晉級決賽12強的話題，引發全網熱議，不少網民感嘆老師王閏秋的栽培改變了姜萍的命運，紛紛呼籲大學能破格錄取姜萍。已有多大學院校給姜萍拋出橄欖枝，但仍限於報考這條路徑。

據都市快報橙柿互動報導，姜萍的數學老師王閏秋曾透露，浙江大學是姜萍夢想中的大學，不過由於專業限制，她只能就讀江蘇省內的三所大學，最好能申請到常熟理工。昨天下午，常熟理工大學發微博回應，非常期待小姜同學未來報考常熟理工學院服裝設計與工程專業，建議可先來打好紮實的本科基礎，碩士階段到浙江大學繼續深造。

浙江大學宣傳部工作人員昨天則說，有關破格錄取等情況涉及相應程序，暫無法解答。不過浙江大學數學系教授蘇德礦則轉發姜萍的相關報導，發文表示「歡迎來浙大！」蘇德礦為數學科學學院數學基礎課程教學研究中心副主任。

姜萍的優秀，也引來了更多大學的橄欖枝。同濟大學發博祝賀姜萍：「歡迎廣大考生報考同濟大學，一起來學高數！」

在微博上，點進話題詞「學數學我們是專業的」、「輪到數學專業展示了」，可以看到各大高校花式推薦自家的數學專業。

復旦大學用一則精心製作的影片表示：「作為數學英才的你不可或缺。」廈門大學搬出「陳景潤院士學習和工作過的地方」金字招牌：「與你共赴這場數字之旅，用心去感受數字的韻律。」中國人民大學則用實力說話：「2024年度美國大學生數學建模競賽結果日前揭曉，中國人民大學五支隊伍獲得特等獎，是全球獲得特等獎最多的高校。」

據報導<王閏秋母校江蘇大學也發文祝賀並開啟一波招生宣傳：「恭喜姜萍」，「江蘇大學數學科學學院設有三個本科專業：數學與應用數學、金融數學、數據計算及應用。數學與應用數學專業是首批國家一流專業建設點、江蘇高校品牌專業建設。歡迎報考江蘇大學。」

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