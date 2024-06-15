17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲的江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業學生姜萍以第12名成績，從眾多全球頂尖大學的競爭者中脫穎而出，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，是阿里數賽舉辦以來首位打進決賽的中專在讀生。相關話題昨在中國爆火，在微博吸引超10億閱讀量，也引發學歷與成才的討論。有專家認為她的升學 路難行，也有媒體呼籲社會多為這樣的「天才少女」開一扇門。

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綜合報導，「阿里數賽」13日公布決賽名單，801人成功晉級，主要來自北大、清華、麻省理工、劍橋等知名高校，其中，姜萍在預賽中從一眾名校生中突圍，拿到了93分的好成績（入圍 分數線為45分）。

同樣晉級決賽的某985高校數學專業博士生李明（化名）說，「預賽滿分120分，這位女生（姜萍）能拿到93分，意味著最後五道大題可能做對3.5道以上，我覺得非常厲害，稱得上奇蹟。」

姜萍的專業是服裝設計，從初中起發現自己對數學十分著迷，於是花了兩年自學偏微分方程（PDE）。她遙遙領先的數學成績引起了數學老師王閏秋的注意，在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學，從同濟大學出版的「高等數學」開始，一直到Lawrence C. Evans編寫的「偏微分方程」，如今，她的水平已經達到了數學系本科生的水平。

姜萍表示，她最喜歡也最擅長偏微分方程，因為這跟她服裝設計的畫圖很像，「他們的對稱性太美了」。

姜萍說，報名參加此次競賽，自己一開始是沒有想過那麽多的，「但我覺得這說不定是一個能夠證明自己的機會，我想自己的能力能夠展現出來，被別人看見」。雖然在數學領域的表現非常出色，她希望未來能進入浙江大學進修服裝設計。

她說：「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」

姜萍的數學天賦在就讀漣水中專後才逐漸顯現出來。姜萍的數學老師王閏秋也是今年阿里數賽的參賽選手，排名全球125名。王閏秋2022年拿到數學博士學位。

不少網民留言稱讚姜萍，「實在太厲害了」、「天賦、勤奮、興趣、自律缺一不可」。有網民不解，既然數學好為什麼不讀高中。姜萍的老家村裡知情人稱，姜萍中考成績考了600多分，足夠上本地高中，當時姐姐在漣水中等專業學校上學，她就自己做主報了這個學校，還拿到了獎學金。

王閏秋表示，姜萍報考中專並不是因為總分低，相反，她的各科成績都是數一數二，但相對於數學的斷崖式領先，其他比較平均，跟別人的差距不是很大。

姜萍是土生土長的江蘇澗水縣人。姜萍父親說，他常年在外打工，到了開學時間就給她交學費。姜萍姐妹倆互相照顧，都非常懂事。女兒這次獲得好成績，他也是聽別人說的。

姜萍的爆火也引發學歷與成才的討論。有評論指姜萍是對學歷決定論的有力反駁，有專家則指中專生可以參加高考 ，但若僅單項優秀成績，錄取知名大學的可能性很小。也有評論呼籲知名大學對姜萍破格錄取。