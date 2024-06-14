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中國軍官校建校一百年 黃埔後代與校友聯合製作新曲「擔當」

記者陳言喬／即時報導
紀念陸軍軍官學校建校一百周年的歌曲「擔當」MV裡的黃埔官校校門。（黃埔軍校同學後代聯誼會）
紀念陸軍軍官學校建校一百周年的歌曲「擔當」MV裡的黃埔官校校門。（黃埔軍校同學後代聯誼會）

「我們迎風雨戰巨浪，並肩共擔當，怒潮澎湃永難忘，親愛精誠向前方」。

16日是陸軍軍官學校建校一百周年，為紀念黃埔軍校百年校慶，黃埔軍校同學後代聯誼會特別邀集兩岸音樂人與黃埔後代，合作製作歌曲「擔當」，並同步在台灣與中國大陸的社群平台上推送，得到許多黃埔同學與親屬的熱情回應。

現年80多歲的陸軍官校33期生張學海，祖父是黃埔老師，父親是黃埔5期，一家三代都是黃埔人。當他聽到「擔當」時特別激動，立刻將歌曲分享到校友群中，他說，許多同學耳邊響起歌曲時，也回想起自己當年的入伍生活，感觸特別深刻；黃埔4期謝晉元將軍孫女謝駿也說，希望這首歌曲讓所有的黃埔後人不忘先輩救國救民的精神。

黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢表示，紀念黃埔精神是兩岸黃埔同學與後代的共同心願，長期投入抗戰音樂創作的南京音樂家秦敏群建議，大家應該共同創作一首紀念黃埔百年精神的歌曲，在多名校友和黃埔後代贊同下，「擔當」這首歌曲便應運而生。

秦敏群說，創作歌曲的初衷，是想緬懷在國家危難時刻，不怕犧牲、克服萬難、勇於獻身的黃埔先輩精神，他希望創作一首充滿悲壯、力量，而又激昂奮進的歌曲。「擔當」中使用了獨唱與合唱，相互配合，逐步展開，又選用了銅管樂器與鼓樂，隱隱用具有時代特色的軍樂風格做為符號，希望聽眾得以感受到那個戰火紛飛的年代。

丘智賢說，為了更好地展現歌曲意涵，聯誼會特別收集呈現黃埔各時期的影像與照片，做為音樂MV的背景，黃埔、南京、成都、鳳山不同時期的校門，為黃埔百年留下註腳，影片中也展現了今日陸軍軍官學校的中正堂，這棟建築與南京校園中的大禮堂形貌近似，不是巧合，而是為了激勵後進，勿忘當年抗戰勝利，日本投降簽字儀式在黃埔校園中舉行的光榮時刻。黃埔一期開學閱兵、抗戰時期慶祝遊行，遠征軍跋涉前進的影像，串聯起黃埔軍校經歷的艱辛挑戰，而當中不知名的黃埔同學舉手敬禮，真摯自信的笑容也正如黃埔校歌的歌詞般，打條血路，引導被壓迫民眾，奮鬥中仍從容不迫。

他強調，用兩岸共同創作的方式呈現歌曲，希望更多的人傳唱「擔當」，更希望凸顯黃埔是兩岸的公約數，紀念黃埔是眾人的共同心願，都有一份責任與義務。

「擔當」MV裡的南京中央陸軍軍官學校大禮堂 （上）與高雄鳳山陸軍軍官學校中正堂（...
「擔當」MV裡的南京中央陸軍軍官學校大禮堂 （上）與高雄鳳山陸軍軍官學校中正堂（下）相似外觀的對照。（黃埔軍校同學後代聯誼會）

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