調研有人打傘 河北一官員被指「官譜太大」 喊冤：不認識對方

河北一文旅局局長王聯合（中）被指「官譜太大」，調研時還有人為其打傘。（取材自海報新聞）

河北保定唐縣文化和旅遊局局長王聯合，近日被網友指稱官譜太大，該網友在社交平台上發文稱王聯合日前在實地考察調研時，現場有人為他打傘，並附上相關圖片。當天，王聯合在受訪時表示，不知道有人給自己打傘，而且不認識打傘的人。

海報新聞報導，從網友的截圖中可見，唐縣文化和旅遊局官方公眾號發布了一則標題為「唐縣文化和旅遊局局長到北店頭鎮考察調研」的文章。文章內容顯示，「2024年6月7日，唐縣文化和旅遊局局長王聯合就中山國文化到北店頭鎮委粟山實地考察調研。調研了中山國長城遺址，聽取了中山國文化研究會關於中山國文化的情況匯報，對保護和傳承中山國文化進行討論和研究，並提出了針對性建議。北店頭鎮、唐縣中山國文化研究會負責人陪同調研。」

「那天確實下小雨了，但是我不知道有人在後面給我打傘，而且打傘的人我也不認識。」對於被指「官譜太大」一事，王聯合稱其並非擺官架子，「有時候，網上看到的，不見得是真實的意圖」。

王聯合也表示，「我是去解決問題，不是去考察。當地一個政協委員有提案，我就去實地了解情況。」王聯合說，自己並非去「考察調研」，而是去北店頭鎮解決問題。同時稱，該文章發布前，並未經嚴格審核。

唐縣文化和旅遊局一工作人員說，「可能是照片產生了錯位，看著像是在給局長打傘，其實不是的。」該文章於6月7日發布，後續因爭議被刪除。