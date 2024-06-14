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南海2沉船躺500年 遺物保存完好估逾10萬件 已撈出928件

中國新聞組／北京14日電
南海西北陸坡一號二號沈船分布範圍已探明 提取文物928件套。（取材自央視新聞）
南海西北陸坡一號二號沈船分布範圍已探明 提取文物928件套。（取材自央視新聞）

國家文物局日昨發布南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果指出，兩艘沉船分屬明朝弘治、正德年間（西元1488-1521），據今約500年左右，其分布範圍已探明，且保存相對完好，文物數量巨大，一號沉船遺物數量超10萬件。目前兩船已提取文物928件套。此次考古成果，不僅是中國古代海上絲綢之路貿易與文化交流的重要見證，也標誌著中國水下考古從近海走向深遠海，具重要的里程碑意義。

來源：YouTube

央視新聞報導，國家文物局指出，2023年5月至2024年6月，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館，使用「深海勇士」號載人潛水器，聯合對南海西北陸坡一號、二號沉船開展了三個階段的水下考古調查。

據了解，南海西北陸坡一號、二號沉船，發現於2022年10月，位於海南島與西沙群島之間的南海海底，遺址水深約1500米，兩艘沉船其年代分別屬於明朝正德、弘治年間。

從沉船遺址提取出的部分文物。（ 新華社）
從沉船遺址提取出的部分文物。（ 新華社）

現已確認一號沉船遺址由核心區、環形區和條形區組成。其中，核心區長約37米、寬約11米，最高處與最低處相差約3米，由船體和大量堆疊有序、碼放整齊的瓷器、銅器、竹木器等構成，沉船遺物數量超10萬件。

二號沉船遺址由核心區和散落區組成。其中，核心區南北長約21米、東西最寬約8米，遺物以原木為主。

南海西北陸坡一號二號沈船分布範圍已探明 提取文物928件套。（取材自央視新聞）
南海西北陸坡一號二號沈船分布範圍已探明 提取文物928件套。（取材自央視新聞）

本次調查期間，共提取出水陶器、瓷器、原木等文物928件套，部分瓷器帶有「福」「正」「太平」「吳文自造」等底款。

國家文物局副局長關強表示，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址保存相對完好，文物數量巨大，年代比較明確，是中國深海考古的重大發現，實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，再現了明代中期海上貿易的繁盛景象，是中國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證。南海西北陸坡一號、二號沉船的水下考古工作，標誌著中國水下考古從近海走向深遠海，具有重要的里程碑意義。

本次考古調查，首次應用了多種深海技術和裝備，尤其是採用載人潛水器和無人潛水器結合作業的形式，為中國深海考古調查探索一套路徑和模式。

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