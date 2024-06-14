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黨出面催婚育 紹興共青團扮媒婆組織相親 每月一次

中國新聞組／北京14日電
為了重振出生率，紹興共青團扮媒婆組織單身青年相親活動；圖為示意圖。（中新社）
為了重振出生率，紹興共青團扮媒婆組織單身青年相親活動；圖為示意圖。（中新社）

法國新聞電台記者近日前往中國紹興參加了當地共青團組織的相親交友活動，法國媒體寫道，中國面臨著老齡化、結婚人數減半、生育率又逐漸下降、出生人數也逐漸下降的嚴峻局勢，為了重振出生率，紹興共青團組織了一場36位單身青年相親的活動。

法廣網報導，當天活動場景是河邊旁的田野，共青團為這些單身者搭起了帳篷。負責人介紹說，相親的那一天，他們讓男士們準備一束花，放在客車的座位上；女士們上車後選中了那束花，就可以把中選的男士介紹給她們。共青團還給「單身漢」準備了水墨畫、釣魚(蝦)等娛樂活動，目的是讓他們彼此拉近距離。

紹興居委會代表徐佳說，「上虞區是中國雨傘、野營設備生產的主要地區之一，有1500多家企業，對人才的需求非常高，這也是我們舉辦此類活動的原因。我們希望年輕一代人們會找到一個好的伴侶並在我們的城市定居，一起工作生活，這確實是我們活動的首要目標。

在紹興，此類活動每月舉辦一次。在當天登記的36名單身中，組織者估計他們已經確定了四到五對可能走向情侶、走向婚姻。法國記者表示，就中國政府而言，這是非常小的勝利，但共產黨政權認為這對於阻止人口不可避免的老齡化至關重要。

釣魚 共產黨

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