高考才結束 中國高校錄取書已上新 滿滿儀式感

哈爾濱工業大學錄取通知書裡有一把鈦合金製的「金」鑰匙。（取材自央視新聞）

中國高考 分數還沒出來，多所大學已搶先上新錄取通知書，散發滿滿的科技感和文青風。哈爾濱工業大學用高性能的鈦合金打造一把「金」鑰匙送給新生，寓意學子開啟未來之門；北京科技大學則以厚度僅0.07毫米的「蟬翼鋼」製作錄取通知書；想進中國人民大學得先DIY立體書，中國海洋大學的海洋風小物則讓人愛不釋手。

央視新聞報導，哈爾濱工業大學那把「金」鑰匙，科技含量滿滿，所用材料為航天飛行器關鍵部件，使用的高性能鈦合金，被稱為「太空 金屬」、「未來金屬」，經過3D打印、拋光，由曾用於空間站對接的技術完成表面鍍層。

通知書整體設計以「書」的外形呈現。打開「書盒」，除了「金」鑰匙和錄取通知書，還有福袋、禮袋。

中國人民大學2024年新版錄取通知書。（取材自央視新聞） 校徽盲盒+立體書，中國人民大學2024年新版錄取通知書互動感滿滿。（取材自央視新聞）

而中國人民大學2024年新版錄取通知書採用立體函匣式設計，表面用燙金線描摹出學校不同歷史時期的標誌性建築。

禮包裡囊括了三重驚喜：盲盒+立體書立+書籍，盲盒會隨機「掉落」不同時期的校徽紀念章，立體書立需要新生動手組裝，互動感拉滿，人大學子們將體驗開學前的第一課：手工課。

組裝好的書立內部是四幕立體畫卷，拼合完畢後，可以用AR掃描認證新生身分，聆聽心意滿滿的校友創作歌曲。

北京科技大學則推出「蟬翼鋼」錄取通知書，堅硬如鋼、柔韌如紙，「蟬翼鋼」因厚度薄如蟬翼而得名，最薄厚度僅0.07毫米，這份「鋼鋼」的錄取通知書，好運杠杠的。

中國海洋大學錄取通知書。（取材自央視新聞）

中國海洋大學的通知書滿載大海元素，願每位學子在潮起潮落中，不怕困難，奮勇向前。