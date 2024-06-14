「神助攻」國足晉級 星門將獲中球迷雲打賞1天3100萬？本人發聲了

哈桑·桑尼賽後直播露面。（取材自南方都市報）

新加坡 國家足球 隊門將哈桑·桑尼和他經營的椰漿飯小餐館，近日因將中國國國家足球隊送進世界杯亞洲區預選賽18強受到中國人追捧而暴紅，桑尼甚至已接受邀請，最快下月到中國，還要註冊中國社交帳號。不過人紅也是非多，有傳言稱他一天收到中國人的消費和打賞款達3100萬（人民幣，下同），還有人竄改他的椰漿飯二維碼企圖詐財。

據南方都市報報導，桑尼昨天在首次直播中表示，中國朋友的熱情對他來說「是一次全新的體驗」，過去幾日他的手機震動不斷，收到了太多郵件和私信。他很開心也收到了很多邀請，可能將於下月到訪中國。他還沒有中國社交帳號，但接下來打算註冊一個帳號，俱樂部中的中國助理將會幫助他。

6月13日晚，桑尼用中文發布社媒，提醒並感謝中國球迷，有人傳播虛假桑尼椰漿飯的二維碼進行斂財，呼籲大家停止通過網路向他轉帳。目前，桑尼的椰漿飯餐館中的付款二維碼已經被遮擋住。

桑尼的小餐館所賣的椰漿飯。（取材自都市快報橙柿互動）

另據全景體育報導，有傳聞稱桑尼一天時間收到了580萬新元（約人民幣3110萬元），桑尼駁斥了這一傳言。他接受新加坡媒體採訪時笑著說：「如果我收到了這麽龐大的數目，就不用在這裡訓練了。這是不可能的，尤其是在新加坡，什麽都是白紙黑字。」

當被問到具體收了多少錢時，桑尼沒有正面回答。「這個很難去監控，但是他會在社交媒體呼籲中國球迷停止這種轉帳行為。」他並表示，會把中國球迷隔空打賞錢的這筆錢全部捐出。「當你收到一筆不屬於你的錢時，你必須將它捐出去」。