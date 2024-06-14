新財富500創富榜 鐘睒睒蟬聯首富 王健林父子回前10

2024新財富500創富榜發布：鍾睒睒蟬聯首富，王健林父子重回前十。(取材自財聯社)

由澳門 貿易投資 促進局指導、新財富主辦的2024新財富500創富榜新聞發布會12日在澳門舉行。根據最新發布的榜單，鐘睒睒以4562.7億元人民幣(約629億美元)持股市值，第4度蟬聯新財富500創富榜榜首；王健林父子則以1408億元的總身家重回前十。此外，娃哈哈集團也貢獻了今年持股市值最高的女企業家宗馥莉，她以808億元位居第23名。

財聯社報導，據榜單顯示，汽車成為「最靚」賽道，汽車產業鏈企業家不僅包攬了第11至15名，整體上榜56位，還在增速最快50強中奪下13個席位。其中小米共有五人上榜，包括雷軍、林斌、黎萬強、洪峰、許達來。理想的李想以652億元持股市值排在第34名，超過王興、李彥宏、劉強東等人。

報導指出，出海破壁，三分之二的A股公司已產生海外收入，海外收入前30名的民企均為上榜企業家所創立。

今年上榜的500位企業家（或家族）總持股市值為12.3兆元，平均持股市值為247億元，上榜門檻為66.3億元，持股市值百億以上的企業家為336位。

TMT、醫藥生物、消費成為創富前三大賽道，分別貢獻了88、64、52位上榜人。龐大的內需市場，賣雜糧、辣條、寵物 飼料都能上位，爆發的創新藥也貢獻了諸多新鮮力量。機械和電力設備、能源與環保領域則創富增速最高。