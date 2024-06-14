中國載人航天工程開創者、中國工程院首批院士王永志 逝世

中國工程院首批院士王永志6月11日逝世。(取材自中國工程院院士館)

中國載人航天工程的開創者、中國工程院首批院士王永志6月11日逝世，他一生致力於研製導彈、送衛星上天、送中國人進入太空 。為了順利發射中國自行設計的第一枚中近程導彈「東風二號」，他硬著頭皮敲開老師錢學森的房門，還在花甲之年被任命為中國載人航天工程的總設計師，將中國第一位進入太空航天員楊利偉送上太空，圓了中華民族的千年「飛天夢」。

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據文匯報報導，王永志40多年來在中國戰略火箭、地地戰術火箭以及運載火箭的研製工作中作出了突出的貢獻，參加和主持了六個導彈型號、兩個運載火箭型號和「神舟」系列飛船的設計研製工作。2003年，他獲國家最高科學技術獎，2010年5月4日國際永久編號第46669號小行星被命名為「王永志星」。

2005年12月，王永志（右二）夫婦探望恩師錢學森（左一）夫婦。(取材自中國航天報)

1961年，29歲的王永志從莫斯科航空學院畢業回國，追隨以錢學森為代表的航天人加入「創業」行列。1964年參加了中國自行設計的第一枚中近程導彈發射任務。1992年，本已是退休 年紀的王永志，再次開始「創業」，出任中國載人航天工程首任總設計師。王永志曾說，自己一生幹了三件事，三件事幹了一生—研製導彈、送衛星上天、送中國人進入太空。

據科技日報報導，1964年，擔任中近程火箭總體設計組組長參加中國自行設計的第一枚中近程導彈「東風二號」的發射任務。當時炎熱的天氣讓推進劑迅速膨脹，儲箱內無法灌入足量推進劑，將影響參數的獲得。在場專家想盡辦法添加推進劑，唯獨王永志在嚴密計算後得出「應卸出600公斤酒精」的結論，但沒有人接受他的觀點。

王永志情急下硬著頭皮敲開了錢學森的房門，充分交流後，錢學森喊來「東風二號」導彈總設計師說：「王永志的意見正確，按他的辦法實施。」1964年6月29日，「東風二號」導彈發射成功，王永志也逐漸成為中國新一代遠程戰略導彈技術的領軍人。

1986年，王永志被任命為中國運載火箭技術研究院院長。當時，火箭近地軌道運載能力至少要達到8噸，是中國主力箭型的幾倍。王永志決定讓火箭「長胖」，增加了4個直徑2.25米助推器，並將芯級一、二級分別加長4.6米和5.2米，讓200公里高度近地軌道運載能力由之前的2.5噸提高到9.2噸。這型火箭名為「長征二號E」，也被稱為「長二捆」。1990年7月16日，「長二捆」火箭首次飛行試驗滿成功，標誌著中國運載火箭技術登上了新的台階。