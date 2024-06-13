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高校畢業季保就業 百日千萬招聘啟動

中國新聞組／綜合報導
畢業季，各大企業正紛紛啟動「春招」。(新華社)
畢業季，各大企業正紛紛啟動「春招」。(新華社)

中國人力資源社會保障部11日宣布實施2024年百日千萬招聘專項行動，利用100天時間集中為高校（大專院校）畢業生等提供超過千萬就業崗位，助力勞動者求職就業。

新華社報導，人力資源社會保障部就業促進司相關負責人介紹，即日起至6月16日，行動首周將推出互聯網、醫藥衞生、金融、能源製造等4個線上招聘專場，共有2.6萬家用人單位提供25.9萬個職務。

行動期間，各地人社部門將廣泛收集重點企業、政府投資項目、產業園區等招聘訊息，掌握本地基層服務項目、基層管理和社會服務等職務空缺情況，集中發布。同時動員人力資源服務機構、行業協會廣泛參與，重點篩選一批適合高校畢業生等青年學歷層次、技能水平的就業資訊。

強化求職招聘服務，舉辦「分主題、分行業、分群體直播帶崗」「跨省、跨地區聯動直播帶崗」「人社局長進直播間」活動，各省分人社部門每周至少組織一場直播帶崗活動。

推出網路招聘專區，在中國公共招聘網、中國國家人才網、就業在線和各地公共招聘網路平台開設「2024年百日千萬招聘專項行動」專區，設立崗位訊息發布、特色專場招聘、直播帶崗、職業指導雲課堂等專欄。

此外，統籌線下招聘活動，聚焦產業發展前沿領域，開展數位經濟、綠色經濟、銀髮經濟等行業性專場招聘活動；聚焦區域發展戰略，在高校畢業生較集中的地區，開展區域性專場招聘活動；聚焦高校畢業生等青年，兼顧其他各類群體求職需求，開展專場招聘活動。

就業 投資

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