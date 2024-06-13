上海大爺追愛 結婚3次被分走3套房 年近8旬仍勇敢愛

阿寶正在看手機。（取材自魯中晨報）

說到上海的相親角，除了人民公園，還有一個很有名，那就是宜家（IKEA），不知道從什麼時候開始，這裡已變成中老年人相親交友俱樂部；日前東方衛視播出新一檔紀錄片「前浪」，記錄老人們所遭遇的愛與痛，其中有一名上海76歲大爺，為了追求「女神」， 結婚3次不只被分走3套房，連養老金都花光了。

魯中晨報報導，紀錄片第一集「不老愛神」講述的是老年人相親的故事。76歲的阿寶退休 前在上海一家醫院裡工作，經常拖著行李箱來宜家，裡面放的是給大家買的零食。他在宜家的「成名事蹟」是三次婚戀被分走了三套房產，目前在遠郊租了一小間房子居住。

阿寶目前在遠郊租了一小間房子居住。（取材自魯中晨報）

對於自己的三段婚戀，阿寶這樣總結，「三次婚姻失敗，3個老婆都沒找好，都是我自己『作』出來的」。第一任有精神疾病，照顧了女子18年後離婚，給了她一套房；第二任帶著一個孩子，因為時間都花在孩子身上，於是感情破裂；第三任是個殘疾人，已經去世。

據報導，知道阿寶的「事蹟」後，不少人背地裡說他「戇大」，阿寶卻有一種「別人笑我癡，我笑別人看不穿」的無所畏。

如今，年近8旬的他仍相信愛，阿寶有一個意中人已經三年，他叫她「山口百惠」。談及心中住著的這位「女神」，阿寶這樣介紹，「她要跟聰明人打交道的」。不過遺憾的是，在「山口百惠」的眼中，阿寶卻不是聰明人，「她說我低能」。

阿寶口中的「山口百惠」。（取材自魯中晨報）

報導稱，三年間，阿寶時不時帶點東西去看望「女神」，哪怕沒有確認關係，但在一起說說話也心滿意足了，「禮拜二去她那裡花了1000多元（人民幣，下同）」。但阿寶的單相思似乎並沒有感化「山口百惠」的心，「李醫生，你現在有1000萬我也不會嫁給你，愛是雙方的，是兩顆心撞擊的火花」。

在又一次被「女神」狠狠拒絕後，阿寶有些受傷，「沒結果的，我對她好有什麼用啊，三年了！我不想睬她了。」

報導指出，無子女的阿寶把每月8000元（約1103美元）的養老金毫無保留地花光，大方請客，送人禮物，也四處尋覓晚年的伴侶。有人說，他像戰風車的堂吉訶德，用自我的方式捍衛自己尋找愛情的權利。

阿寶真的要重新開始了，放下的阿寶走向了相親角期待著新的邂逅…「老太太有沒有？你幫我登個記，我是在醫院裡工作退休的，做醫生。」

和阿寶一樣「失意」的，還有78歲的張爺爺。

報導說，張爺爺和談了九年的女朋友分手了，自從他54歲那年離了婚，開始在宜家尋找下一段愛情。他對喜歡的人出手大方，但他長得不高，也不算年輕，就更難找到兩廂心儀的對象了。每次聚會後，他就去聽聽評彈，跳跳舞，有時買點洋娃娃回家玩。他說老了就是要靠自己頑強地活下去。