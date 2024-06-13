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「年輕人不愛喝」 茅台價格連續急跌 面臨恐慌性拋售

中國新聞組╱北京13日電
過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年價格罕見出現連續下跌，股價也創18個月以來新低，可能引發恐慌性拋售。(新華社)
過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年價格罕見出現連續下跌，股價也創18個月以來新低，可能引發恐慌性拋售。(新華社)

中國經濟疲軟，高端白酒市場出現萎縮，過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年市場流通價格彷彿「過山車」，罕見出現連續急跌，端午「小旺季」不旺，批價已由年初每瓶2700元(人民幣，下同，約374美元)，跌至每瓶不到2400元，股價也創18個月以來新低，業者若不出手穩住價格，可能引發恐慌性拋售。

藍鯨財經報導，貴州茅台的53度500cc裝飛天茅台酒，官方價為1499元，但市價通常在2倍左右，旺季甚至飆漲到一瓶近4000元。但今年以來罕見連續下跌，如今更跌破2400元創新低，引發市場關注。

「上午還2460元/瓶，現在2400元/瓶了，行情太快了」。一名白酒回收商表示，「出不動，回收價格也給不起」。

本輪價格下跌影響最先傳導至了黃牛，酒販黃牛與電商之間的矛盾也自此徹底揭開。

而茅台酒批發價下跌被認為是貴州茅台股價下跌的主因之一。2500元被定義為飛天茅台經銷商能夠盈利的安全線，隨著這一價格被跌破，有部分經銷商表示，暫停收購茅台所有產品。

國投證券指出，由於高端需求疲軟、茅台發貨結構和節奏等原因，茅台批發價仍然震盪下跌，市場擔心存在金融屬性反噬現象，即跌價預期不僅弱化投資需求，還會促使部分收藏產品被釋放出市場。

目前貴州茅台並未推出「立竿見影」式的重大政策。在市場需求承壓下，未來茅台酒批價走勢仍不好判斷。「不排除可能會跌破2300元/瓶」，有中間商說。

酒類分析師指出，目前來看，2024年整個酒業依然面臨著高庫存、價格倒掛（市價比進價低）、需求不足等問題，市場需要時間去消化過去幾年擴產的產能，價格需要時間修復，這些都導致2024年依然會是比較艱難的一年。

而中國白酒業除了面臨消費疲軟、市場萎縮的困境，最大的隱憂是年輕人不愛喝了。

據報導，目前中國白酒消費者主要以35至55歲的中年男性為主，僅有11.2%年輕人喜歡酒精濃度在30度以上的酒。

為了培養年輕人對茅台的好感，貴州茅台近年陸續推出茅台霜淇淋、醬香拿鐵以及茅台巧克力，試圖培養他們日後成為茅台酒的忠誠消費者，這些產品也確曾掀起熱潮，但很快就消散。目前，成都的首家茅台霜淇淋旗艦店已經關門。

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