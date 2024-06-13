華北陷火爐 多地逾42℃ 河南1縣57天無雨

圖為河南平頂山農民正駕駛農機翻耕田地，但河南多地已經傳出旱情。(中新社)

中國提前迎接酷暑，華北、華中地區本周氣溫創歷史新高，河北省北部一度飆升至42℃，河南 多縣市已達到重旱等級以上，其中駐馬店市確山縣已連續57天無降雨；與此同時，東北地區又面臨乾旱，威脅農作物生長。河北省和東北三省均是中國糧倉、穀物主要種地。

快科技報導，中國北方多地迎來40℃以上高溫 。「不到42℃都進不了全國氣溫榜前十」話題引發網友熱議。11日的高溫榜前10名中，河北一省就占據七席，新疆占據剩餘三席，而第10名、溫度最低的河北趙縣，溫度都達到42.2℃。此外，河北中南部、山東、河南、山西南部、安徽北部等地多地地表溫度超過了60℃，局地還超過了70℃，沒穿鞋真的是燙腳的程度。

河南氣候中心12日發布乾旱橙色預警，洛陽、南陽、鄭州、周口、駐馬店等地達到重旱等級以上，並已持續10天，其中駐馬店市確山縣已連續57天無有效降雨。

河南氣候中心指出，預計12日至20日，乾旱天氣和範圍將進一步發展。甘肅 天池水業11日發出《節約用水倡議書》稱，受高溫少雨天氣影響，水源地水位持續下降，供水形勢不容樂觀。

一名山東農民告訴新京報記者，最近乾旱缺水，附近很多地區的水庫都接近乾涸，由於取水澆地需要排隊，家人每天凌晨2、3點就要排隊取水，農園裡的桃子也已減產約三成。

另一山東防汛抗旱指揮部工作人員表示，往年沒有出現像今年這樣乾旱的情況，縣內當前基本上能放水的都在放水，包括河道向下挖一挖有水的話也會嘗試，水庫有水的會想辦法放水，甚至抽水以緩解旱情。

國家氣象中心發布警告，氣溫飆升將對能源供應、農作物生長和人民健康造成影響。