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北京將禁止直播賣保健品 要求直播主「反對流量至上」

記者廖士鋒／即時報導
北京市官方將針對直播帶貨祭出多條規定，圖為大陸直播主在直播賣貨。（中新社）
北京市官方將針對直播帶貨祭出多條規定，圖為大陸直播主在直播賣貨。（中新社）

中國直播行業發展迅速，銷售額巨大，但也頻繁爆發爭議。北京市官方近期發布規定，準備要求禁止直播帶貨販賣保健品，同時也將要求直播主「自覺反對流量至上、畸形審美、『飯圈』亂象」等，直播主還必須「著裝得體、用語文明，不得騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人」。

北京市市場監督管理局日前在官網上公告「北京市直播帶貨合規指引 （徵求意見稿）」，這份規定是為了「督促和引導直播帶貨各方參與主體合規經營，保障消費者合法權益，推動行業有序競爭創新發展」，而公開徵集意見時間為2024年6月7日至7月7日。

文件當中提到，直播帶貨人員或者直播帶貨直播間運營者應當年滿16周歲；同時要求直播主必須「著裝得體、用語文明，不得騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人，不得侵害他人合法權益」。

對於直播主與直播機構，文件提到，應當堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，「不得違反公序良俗、或者製造社會輿論等開展商業行銷」，且還要「積極踐行社會主義核心價值觀」，堅持健康格調品位，「自覺反對流量至上、畸形審美、『飯圈』亂象、拜金主義、食物浪費等不良現象」。

具體在直播帶貨內容上，規定要求，發布食品、化妝品、生活美容廣告，「不得涉及疾病預防、治療功能，不得使用醫療用語或者易使推銷的商品和服務與藥品、醫療器械及醫療服務相混淆的用語」；同時「不得以介紹健康、養生知識等形式變相發布保健食品、特殊醫學用途配方食品廣告」。

此外，發布酒類廣告，「不得出現飲酒的動作」。不得直播帶貨的產品還包含「損害國家利益和社會公共利益，違背公序良俗的商品或服務」。規定還要求，採用價格比較方式開展促銷活動的，「應當明確標示或者通過其他方便消費者認知的方式表明被比較價格和銷售價格」、不得以「全網最低價」等不實表述誤導消費者。

紅星新聞指出，有調研資料顯示，2023年直播電商市場規模達到4.9兆元人民幣，醫療保健的銷售額增速較大，抖音、快手和淘寶直播占據超過90%的市場份額。

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