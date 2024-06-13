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中國畢業季來臨 調查：一線與新一線城市校招職位下降

記者廖士鋒／即時報導
中國獵聘公司調查顯示，今年一線城市與新一線城市校招職位數量下降。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會，現場不少人參與。（記者廖士鋒／攝影）
中國獵聘公司調查顯示，今年一線城市與新一線城市校招職位數量下降。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會，現場不少人參與。（記者廖士鋒／攝影）

中國今年即將有1,179萬大學生畢業，就業壓力相當沉重，有調查指出，今年一線與新一線城市校招職位呈現下降趨勢，二三四線城市則上升，畢業生就業機會出現下沉趨勢。

獵聘大資料研究院13日發布「2024高校畢業生就業數據報告」，結果顯示， 2024年Q1新發校招職位集中在一線和新一線城市，占比分別為36.96%、33.20%，加總為70.16%。但對比來看，一線和新一線新發校招職位占比有所下降，降幅分別達7.33%、2.72%，其他二三線與四線以下城市新發校招職位占比則有所上升。

調查還顯示，相較於2023屆畢業生，沒有明確求職目標或者迷茫的畢業生占比略有上升，從33.94%上升為36.26%。同時，2024屆畢業生認同「先就業再擇業」的畢業生占比74.36%。對比2023屆和2024屆畢業生調研結果發現，畢業生更加關注企業前景和個人發展，相對來說工作城市和離老家近等因素的重要性在下降。

調研結果顯示，2024屆畢業生最想去的是央、國企，占比為48.04%；排在第二位的是政府機關、事業單位，占比20.55%。2024屆畢業生最理想的崗位類型中選擇「公職類」最多，占比44.11%。

獵聘大數據還顯示，2024年Q1工商管理、電腦科學與技術、會計學、人力資源、市場行銷等專業畢業生比較受用人單位青睞。2024年Q1新發校招職位同比增長的細分行業則主要歸屬製造業，如整車製造、傢俱與家居、家電等。

中國青年失業率問題，近年備受關注。中國國家統計局3月20日公布2月份全中國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率高達15.3%。

據人民日報12日報導，目前中國人社部已經啟動「2024年百日千萬招聘專項行動」，官方期盼利用100天集中為高校畢業生等群體提供超過千萬個就業崗位。6月7日至16日，百日千萬專項招聘行動首周推出互聯網、醫藥衛生、金融、能源製造等4個線上招聘專場，預計共有2.6萬家用人單位提供25.9萬個崗位。

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