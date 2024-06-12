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吉林銀行取款「金額不高」卻要派出所同意 網友怒濫權

中央社台北13日電
中國金融機構示意圖，非新聞事件圖。（中新社）
中國金融機構示意圖，非新聞事件圖。（中新社）

近日有中國吉林省居民至吉林銀行取款，被告知需派出所同意才行，等待許久後才成功轉帳。銀行稱人民幣2萬元（下同，約2720美元）以上就要向派出所報備並審核，目的是防詐騙，網友卻質疑濫用權力。

陸媒央廣網昨(12)天報導，當事人11日發布短影音稱，其母親攜帶證件前往長春市吉林銀行取款，想把錢轉到另一家利息更高的銀行，總金額不到10萬元，被銀行告知需派出所同意才能辦理。

最終，他們等了很久，派出所審核後，才在銀行窗口成功轉帳。

12日，吉林銀行涉事支行以及所屬轄區派出所工作人員均表示，此舉是為了防範電信詐騙，防止居民被電詐。根據轄區派出所要求，取款2萬元以上，需要支行工作人員向派出所報備，派出所對客戶帳戶核實後才可以取款。

他說，有些是公安人員線上審核通過就可以，但「有的客戶也會遇到需要派出所工作人員到支行現場處理的情況」。

這名工作人員說，主要是核實銀行卡裡的錢有沒有問題，以及了解取款用途；並稱不僅吉林銀行，目前多家銀行均有相關要求。

不過，這個「取款新門檻」引發網友熱議。有人呼籲吉林銀行的儲戶把錢全部取走轉存他行，「看著它破產」；有人質疑這是根據哪一條法律；「不要拿防詐當藉口為難百姓，濫用權力」。

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