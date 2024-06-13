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大熊貓「福寶」返鄉首秀 中粉守候多日 韓粉專程趕來

中國新聞組／香港13日電
大熊貓「福寶」12日在圈舍活動。(新華社)
大熊貓「福寶」12日在圈舍活動。(新華社)

「福寶」4月回中國後，中國大熊貓保護研究中心為牠貼心安排了三段式適應生活，即從隔離檢疫的特殊隔離生活，到隔離檢疫出來以後的適應期與融入社群的社交生活，以及適應以後跟公眾見面的展示生活。

香港大公報報導，四川大學學生小鄭和四川農業大學學生小李有幸成為第一批見到「福寶」的粉絲。她們表示已經被「福寶」憨態可掬的樣子迷住，「當我有煩惱時，看到大熊貓就一切都好了。」

來自北京的遊客巴麗麗計畫在四川待20餘天，除了來神樹坪基地看「福寶」，還計畫到都江堰等多地看熊貓。

「我隨時都在關注『福寶』的動態，幾乎收集了關於『福寶』的所有周邊產品。」來自上海的遊客孟穎說，已經連續買了之後幾天的門票了，計畫每天都進來看大熊貓。她還會把熊貓的周邊產品送給朋友。

粉絲們有的披著印有「福寶」的方巾，有的身上掛著熊貓公仔等裝飾，四川文旅吉祥物「安逸熊貓」則在神樹坪石碑廣場帶領觀眾逛起了「福的市集」。

除了中國「熊貓粉」，「福寶」首日亮相也吸引了海外粉絲關注，當中更有不少遊客是從南韓專程趕來看「福寶」首秀的，甚至有人已在神樹坪住了多天。

據了解，有南韓遊客為了見「福寶」，甚至臨時更改自駕路線，把車停在昆明，坐飛機到四川來觀看可愛的「福公主」。

據了解，卧龍神樹坪基地外附近有民宿6月12日至15日都已滿房，多家民宿的老闆說，近幾日入住的基本都是「福寶」來自海內外的粉絲。

臥龍神樹坪基地，遊客排隊觀看福寶。(取材自紅星新聞)
臥龍神樹坪基地，遊客排隊觀看福寶。(取材自紅星新聞)

民宿 南韓 香港

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