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華為鴻蒙系統第1季在中市場占有率17% 首次超越蘋果iOS

記者林茂仁／綜合報導
華為鴻蒙系統首次在中國超越蘋果iOS。（路透）
華為鴻蒙系統首次在中國超越蘋果iOS。（路透）

市調機構Counterpoint公布數據顯示，華為鴻蒙作業系統今年第1季在中國市場占有率達到17%位居第二名，並且首次超過蘋果iOS的16%，主要原因是蘋果手機銷量衰退及華為手機熱賣。

華為鴻蒙系統在中國市場與蘋果iOS長期競爭，2024年第1季，華為以逐步增長的速度超越競爭對手。Counterpoint最近發布的一份報告顯示，在此消彼長的結果下，華為鴻蒙在中國市占率首度超過蘋果iOS。

與上一季（2023年第4季）相比，鴻蒙系統的中國市場占有率增加一個百分點。外媒稱，雖然看起來數字不大，但這是一個了不起的增長，也預示著華為未來將取得更多成就。

對比之下，蘋果iOS在2024年第1季中國智慧手機作業系統市場中下降4個百分點來到16%，不過，市占率最高的是Android的68%，提高了四個百分點。外媒表示，正所謂「有人失就有人得」，華為的情況也是如此，如今它已開始在作業系統競賽中領先蘋果。

據悉，這是華為鴻蒙系統首次在中國市場超越蘋果iOS，Counterpoint強調，這種轉變是由於中國消費者大力支持本土產品。

外媒分析稱，由於5G網路的支持，鴻蒙系統的適配率從2023年首季的9%躍升至今年今年首季的50%。隨著華為繼續專注於供應鏈問題，未來的市場條件可能會變得更加有利。

若從全球市場占有率來看，鴻蒙系統在中國和全球市場的表現都相當不錯，而蘋果iOS系統由於新功能，尤其是AI功能的缺失，在全球範圍的表現明顯下滑。

具體來看，鴻蒙系統在全球的市占率從去年首季的2%翻了一倍，達到4%。反觀蘋果iOS從去年同期的20%下降為19%，蘋果在海外市場短期內還不會受到華為的威脅。

華為 iOS 供應鏈

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