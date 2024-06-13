助中國晉級世足預賽18強 新加坡門將火了 中球迷越洋打賞

桑尼在新加坡開的餐廳一夜暴紅。(取材自懂球帝)

新加坡足球 隊門將桑尼高接低擋讓泰國未能再進一球，間接幫助中國國家男子足球隊晉級2026年世足賽亞洲區預選賽18強，這讓桑尼在中國一夜走紅。中國球迷為表達對桑尼的「感謝」，紛紛發動在新加坡的中國人排長龍買爆桑尼在當地經營的椰漿飯餐館，並越洋刷爆桑尼的店「在線打賞」，導致觸動洗錢機制，桑尼的帳戶甚至因此被銀行暫時停用。

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綜合都市快報橙柿互動、環球網報導，桑尼用90分鐘時間，近乎以史上最快的速度在中國走紅，中國球迷親切地稱呼其「救命恩人」，甚至喊他「爹」。

有球迷發現了桑尼在新加坡經營一家Dapur Hassan椰漿飯餐館，除到大眾點評評論「屬於中國球迷的新加坡必吃榜」，還挖出餐廳的收款碼，很多球迷「雲吃飯」，給這個收款碼打錢。

一名來自上海的球迷說，他通過支付寶給桑尼的攤位打錢50新加坡元(約37美元)，換算是268.68元人民幣，「為了熱愛中國隊的情緒價值而買單，這錢花得值！」

不僅如此，中國球迷還在社交平台上發動在新加坡的華人 前去支持桑尼的店，一夜之間，這個椰漿飯餐館成了最受中國球迷喜愛的「網紅美食」。桑尼的餐館12日從中午11:30開始就聚集了排長龍的的中國遊客和華僑餐，非常小的場地擠進近百人用餐。桑尼的餐館主推的椰漿飯已經早早賣完，多數菜品也售罄。

由於上門和匯款的人太多，桑尼的妻子稱，她昨天就是一直的不停炸雞、煎蛋，看到收到大量匯款還以為是詐騙。

桑尼的隊友們也注意到這一現象，他們錄製了一段視頻。在視頻中，桑尼面對鏡頭，用中文說道：「謝謝，China！」除了桑尼外，新加坡隊的主力中衛、隊長哈倫還兼職在做房產中介。中國球迷說，正是這些兼職的「小攤販」、「中介」組成的球隊拯救了國足。