河北企業魔鬼式特訓 泥地俯臥撐、高空走斷橋培養新人狼性?

水坑俯臥撐訓練。（取材自中國慈善家雜誌）

河北食品公司今麥郎日前舉辦新進員工特訓營，77名「郎子管培生」被分成八個小組，深蹲、高空走斷橋、泥濘地裡做俯臥撐等，其中還有一項訓練是每人負重徒步60公里，在攝氏30度高溫 下，每個小組只分到兩瓶水，途中多人中暑。這種魔鬼式軍訓模式讓不少員工抱怨不已，也引發網友熱議。

參加軍訓的今麥郎管培生。（取材自中國慈善家雜誌）

中國慈善家報導，李平（化名）是今麥郎今年剛入職的「管培生」，包括他在內來自全國各地的77名同事日前乘坐大巴在一個封閉的基地停下來。剛下車，行李還沒來得及放下，所有人便在教官的要求下迅速跑到集合地點，原地做了80個俯臥撐。80個俯臥撐只是李平們遭遇的第一個「下馬威」。放好行李後，他們並沒有歇息，又開始站軍姿。按照慣例，77個人被分成了八個小組，並推選出一名隊長。 按規定，每人軍訓前都要上交50元（人民幣，下同），總共3850元作為獎金。在這七天裡，各小組根據訓練內容排出名次，最後一天總排名靠前的隊伍將獲得這3850元。

晚飯後，他們迎來第一個訓練，每組選出一個人，其他人負責托舉他45分鐘。結束了一天的高強度訓練後，他們沒能如願得到真正的放鬆和休息，凌晨1時和2時，他們兩次被教官從睡夢中叫醒緊急集合。

接下來的幾天，訓練強度一天比一天大。第二天上午做了幾百個深蹲，下午是高空走斷橋，晚上是團隊協作過線。第三天所有隊員需要在滿是泥濘的地裡做俯臥撐，接著集體搬重物，在泥坑裡來回走，一趟下來，所有人都變成了泥人。

今麥郎「郎子管培生」開始徒步。（取材自中國慈善家雜誌）

第四天是「60公里負重徒步」，所有人需背上帳篷、防潮墊等必備品，先徒步20公里，再爬山去山頂露營。而且，在攝氏30度的高溫下，每隊只分到兩瓶水，很多人在途中就出現明顯的中暑跡象。

第五天，徒步下山後，所有人要去陌生人家裡求助，討要一點錢並在陌生人家裡吃飯，美其名曰「城市生存」。據李平觀察，基本沒有拿到錢的，「能吃上飯已經很好了」。

特訓結束後，很多人抱怨強度過大，也有少數員工委婉地表示，「就當是體驗了」。今麥郎從2019年到現在已經舉辦18期新員工特訓營。幾年來，「終極挑戰」不斷加碼。

另據極目新聞報導，「狼性」訓練，究竟是激發幹勁，鼓舞士氣，還是冷漠粗暴、瞎折騰人，企業的管理者應當三思。這種過分「操練」員工，恐怕反而留不住人才，也會損害企業形象。