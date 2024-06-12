福建艦2次海試秀「海上大倒車」網熱議：為何一路冒黑煙回港?

福建艦第二次海試結束回港，一路冒著黑煙引發熱議。(截自視頻)

中國海軍首艘國產大型航空母艦「福建艦」昨天上午在完成為期20餘天的第二次試航後，返回江南造船廠碼頭。媒體表示，福建艦二次試航實施急轉彎、Z字形轉向、海上大倒車等動作，展現極強的機動性。此外，福建艦第二次海試結束回港，一路冒著黑煙，也引發網友熱議，有網友稱這是為了隱身的需要，「是特殊設計，可以在行駛中防止敵方衛星探查」，但是否真是如此，尚無從得知。

福建艦在5月1日至8日進行首次海試後，同月23日開啟第二次試航。觀察者網報導，短短兩個月時間，福建艦航母試航兩次，持續30餘天，展現出福建艦極佳的可靠性。福建艦二次試航究竟「試」了些什麼？由於相關的影片資料都沒有公開，只能通過一些側面消息來猜測。

福建艦二次試航儘管選擇在遠離江南造船廠的黃海海域實施，但實施科目應當與第一次試航沒有太大區別，依然是對全艦動力系統實施的測試。傳說中的艦載機測試，由於福建艦到目前為止都沒有安裝攔阻索，航空作業設施不完全而未能實施，要看福建艦實施艦載機起降，還要再等等，不排除在第三次試航期間，艦載機起降科目就會到來。

但從福建艦二次試航的具體實施科目來看，毫無疑問要比第一次試航的時候要多。就比如衛星照片拍攝到的畫面顯示，福建艦在第二次試航期間，就實施諸如急轉彎、Z字形轉向，甚至還有倒車等海上機動動作……很明顯，福建艦的第二次試航，要比第一次從容不迫許多，在大海上航行猶如閑庭信步，將福建艦極強的機動性展現的淋漓盡致。

衛星圖拍到，福建艦在黃海全速倒車。（取材自觀察者網/衛星畫面截圖）

據報導，此次福建艦試航的地點選擇在黃海北部，有兩點玄機：

第一，福建艦的岸基保障，可能是交給大連造船企業來完成。江南廠造的船，大連廠負責保障，證明中國在航母建造工作中，真正做到了「全國一盤棋」。更是值得注意的是，為什麼大連廠會有003型航空母艦上才有的備件？有人認為大船集團的這些備件，很有可能是給4號艦預備的。