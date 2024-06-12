全球首台 18兆瓦海上風電機組在廣東汕頭成功吊裝

全球首台18兆瓦海上風電機組成功吊裝，圖為吊裝現場。(圖／本報四川德陽傳真)

6月5日，東方風電自主研製的首台18兆瓦半直驅大功率海上風電機組，在廣東省汕頭市風電臨海試驗基地成功完成吊裝。這是全球已安裝的最大功率等級海上風電裝備。

從2013年首台5兆瓦海上風電機組滿發，到2019年亞洲首台10兆瓦海上風電機組問世，再到如今的18兆瓦半直驅大功率海上風電機組成功吊裝，東方風電堅持致力於推動海上風電技術的發展和創新，將中國風電帶入「兩位數」時代，不僅在風電領域實現高水準科技自立自強，也為中國風電產業發展注入了強大動力。

東方風電18兆瓦半直驅海上風電機組，風輪直徑達260米，葉片掃風面積超5.3萬平方米，相當於7.4個標準足球 場的大小，是針對海上平價和競價需求精心打造的拳頭產品。機組每轉一圈可產生38度電，單台機組年平均發電量高達7200萬千瓦時，可滿足約3.6萬戶家庭一年的用電需求，每年可節約標準煤2.2萬餘噸，減少二氧化碳排放5.9萬餘噸。

東方風電總部位於四川德陽市。接下來他們將繼續堅持創新發展戰略，推動技術革命性突破、生產要素創新性配置和產業深度升級，為全面綠色轉型注入動能。