賣不動了？中國茅台價格大跌 每瓶337美元無人願收

一直以來茅台酒，因稀缺性在市場中成為黃牛等投機者重點押注的品類，然而今年端午節前後，53度 500ml茅台酒批價持續下跌。(新華社)

一直以來中國茅台酒，因稀缺性在市場中成為黃牛等投機者重點押注的品類，然而今年端午節 前後，53度 500ml茅台酒批價持續下跌。根據今日酒價數據，今年以來，茅台酒批價已由年初每瓶人民幣2700元（約372美元），跌至每瓶人民幣2445元（約337美元）。

中國TMT領域「藍鯨財經」報導，此外據不二醬平台發布的數據， 2024年散瓶跌價每瓶人民幣40元；兔年、虎年、豬年散瓶跌價每瓶人民幣30元到50元，鼠年和猴年散瓶暴跌每瓶人民幣100元到200元；其他系列，30年跌散瓶跌價每瓶人民幣100元。

本輪價格下跌影響最先傳導至了黃牛，酒販黃牛與電商 之間的矛盾也自此徹底揭開。

由於茅台官方購買通路數量和商品數量非常有限，因此以官方正價買到茅台的機率並不高，多數在市場中流通的茅台酒通常都有一定程度的溢價。根據不二醬平台數據，6月11日2024年飛天茅台散瓶行情價位人民幣2,430元，較年初價格跌去近人民幣300元。

不少茅台酒販將本輪殺跌的原因歸結為電商平台，每日經濟新聞報導，業內人士分析稱，因為消費者下單，電商平台並非三五天發貨，而是設置20天，因此不急於求貨。

而檔口（小商店）收貨沒錢周轉就得砸價出手，例如商家賣價人民幣2,600元，但可以等到砸價到人民幣2,300元收貨，同時還有平台的補貼，一來一回賺的差價至少人民幣300元。

這樣一來，虧損的只有黃牛們，例如回收價人民幣2,400元，最後人民幣2,300元出手。於是黃牛們號召大家集體拒收，或者收貨了要求開發票。

一位酒企的電商通路負責人表示，飛天酒的價格波動如此之大，對於電商平台來說也是一個巨大的挑戰。由於電商平台普遍要求在20天左右發貨，如果買家在價格高峰時購入，而發貨時價格已經大幅下跌，那麼買家將面臨巨大的損失。因此，黃牛們可能會選擇拒收貨物，或者要求開具增值稅發票來增加賣家成本。

一位茅台經銷商分析，和擁有茅台經銷權的經銷商相比，他們（黃牛）的拿貨價格通常較高，囤貨價值可能高達人民幣數億甚至數十億。一旦茅台價格出現大幅波動，他們的資金鏈很可能會斷裂。

多位黃牛表示，目前由於茅台價格大跌，不少黃牛已經暫停回收相關產品，「即便收價格也不高，人民幣23,00元左右，幾乎天天跌，再跌下去都砸手裡了。」

國投證券指出，由於高端需求疲軟、茅台發貨結構和節奏等原因致茅台批發價震盪下跌，市場擔心存在金融屬性反噬現象，也就是跌價預期不僅弱化投資 需求、還會促使部分收藏產品被釋放到市場。