我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

習近平宣示：培育更多世界一流企業 加強黨領導

中國新聞組／北京12日電
中共總書記習近平宣示要培育更多世界一流企業。圖為他日前以視頻祝賀中吉烏鐵路協定簽署。(新華社)
中共總書記習近平宣示要培育更多世界一流企業。圖為他日前以視頻祝賀中吉烏鐵路協定簽署。(新華社)

中共總書記習近平11日在中央全面深化改革委員會會議中說，完善「中國特色現代企業制度」，要推動企業「政企分開」、尊重企業經營主體地位，但同時他仍強調要「加強黨的領導」，尤其是對國企的全面領導。

新華社報導，身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平11日主持召開中央深改委第五次會議，審議通過了有關完善中國特色現代企業制度的意見、健全農民收益保障機制、以及建設具有全球競爭力的科技創新環境的意見等文件。

再過一個月，中共20屆三中全會將在7月舉行，外界分析重點仍是經濟體制改革。

習近平昨在主持會議時強調，完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮「中國特色社會主義制度優勢」，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」的現代企業制度，培育更多世界一流企業。

會議指出，要尊重企業經營主體地位，堅持問題導向，根據企業規模、發展階段、所有制性質等，分類施策、加強引導。

但會議同時也指出，要加強黨對國有企業的全面領導，推動國有企業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。

至於民營企業，會議則表示鼓勵其建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，「注重發揮黨建引領作用」，提升內部管理水平。

在科技開放方面，習近平表示，要健全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網路。

會議指出，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關系，前瞻謀畫和深度參與全球科技治理，並提到要確保人才引進來、留得住、用得好，以及不斷健全科技安全制度和風險防範機制，「在開放環境中築牢安全底線」。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇都出席這場會議。

習近平 中共 李強

上一則

擁巨額存款惡意不買房? 青島街道辦約談 網憂查「故意不生3胎」

下一則

熱又旱 河北中南部等地最高溫恐逾40℃ 山東農民跪地祈雨

延伸閱讀

解放軍腐敗頻傳 習近平簽署發布新版軍隊審計條例

解放軍腐敗頻傳 習近平簽署發布新版軍隊審計條例
李強本周訪紐 7年來首訪五眼聯盟國 中料開放澳洲龍蝦

李強本周訪紐 7年來首訪五眼聯盟國 中料開放澳洲龍蝦
李強本周訪澳、紐 中國料開放澳洲龍蝦

李強本周訪澳、紐 中國料開放澳洲龍蝦
習近平晤巴基斯坦總理 「鐵桿友誼歷久彌堅」

習近平晤巴基斯坦總理 「鐵桿友誼歷久彌堅」

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下