習近平宣示：培育更多世界一流企業 加強黨領導

中共總書記習近平宣示要培育更多世界一流企業。圖為他日前以視頻祝賀中吉烏鐵路協定簽署。(新華社)

中共 總書記習近平 11日在中央全面深化改革委員會會議中說，完善「中國特色現代企業制度」，要推動企業「政企分開」、尊重企業經營主體地位，但同時他仍強調要「加強黨的領導」，尤其是對國企的全面領導。

新華社報導，身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平11日主持召開中央深改委第五次會議，審議通過了有關完善中國特色現代企業制度的意見、健全農民收益保障機制、以及建設具有全球競爭力的科技創新環境的意見等文件。

再過一個月，中共20屆三中全會將在7月舉行，外界分析重點仍是經濟體制改革。

習近平昨在主持會議時強調，完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮「中國特色社會主義制度優勢」，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」的現代企業制度，培育更多世界一流企業。

會議指出，要尊重企業經營主體地位，堅持問題導向，根據企業規模、發展階段、所有制性質等，分類施策、加強引導。

但會議同時也指出，要加強黨對國有企業的全面領導，推動國有企業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。

至於民營企業，會議則表示鼓勵其建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，「注重發揮黨建引領作用」，提升內部管理水平。

在科技開放方面，習近平表示，要健全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網路。

會議指出，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關系，前瞻謀畫和深度參與全球科技治理，並提到要確保人才引進來、留得住、用得好，以及不斷健全科技安全制度和風險防範機制，「在開放環境中築牢安全底線」。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強 、王滬寧、蔡奇都出席這場會議。