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大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

新華社／成都12日電
旅韓大熊貓「福寶」在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地12日亮相。(取材自央視)
旅韓大熊貓「福寶」在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地12日亮相。(取材自央視)

北京時間12日上午，大熊貓「福寶」在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。

上午9點，40餘名「熊貓粉絲」和20多家中外媒體早已在「福寶」圈舍外的遊客參觀區域，翹首以盼「福寶」出場。9點35分，當通往外運動場的小門打開後，「福寶」從內舍緩緩走出，在新家院子裡好奇地四處張望、嗅聞，在探索了一圈以後，準確找到了擺放在運動場的食物，隨即悠閒享受美味的竹筍。

從6月12日起，為保障園區正常參觀秩序，臥龍神樹坪基地將根據遊客接待量，適時對「福寶」圈舍實行限流限時參觀，每輪參觀時間為5分鐘。

福寶入住中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地熊貓幼兒園2號館。 (中新社)
福寶入住中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地熊貓幼兒園2號館。 (中新社)

大熊貓「福寶」是中韓大熊貓合作交流的成果之一。熊貓中心自1996年開展大熊貓國際合作以來，先後與美國、俄羅斯等國家的保護機構開展大熊貓保護合作交流，成功繁育了31隻大熊貓幼崽。其中，已有23隻幼崽先後回到中國。

截至目前，熊貓中心有32隻大熊貓旅居海外。大熊貓是中國的國寶，也是生物多樣性保護的旗艦物種和傘護物種，通過開展大熊貓國際合作，不僅有利於提高大熊貓保護水平，還將呼籲更多人加入野生動物保護行列，促進人與自然和諧共生，共建地球生命共同體。

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