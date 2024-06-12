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「風景都在路上」鄉村自駕遊 中國青年度假新選擇

中國新聞組／北京12日電
鄉野自駕遊成中國青年新選擇；示意圖。(取材自「小韓聊鄉村」)
鄉野自駕遊成中國青年新選擇；示意圖。(取材自「小韓聊鄉村」)

假期裡避開熱門旅遊城市和景點，在浙江衢州來一場「風景都在路上」的旅行，成為年輕人的新選擇。

中新社報導，「90後」小陳來自上海，她從社交平台「種草」後，端午假期和朋友沿著95聯盟大道（龍遊段）自駕遊，浙江鄉村的沿途風光讓她感到驚喜。 　　

95聯盟大道（龍遊段）全長63公里，連通多個村莊，一路穿越田園、高山、湖畔、森林，形成了「處處是景區、步步有景點、路路見風景」的旅遊環線。

當下年輕人注重旅遊體驗，不盲目跟風消費，熱衷於探索小眾、有趣、低成本的新型旅行方式，並樂於分享旅行經驗和感受。他們熱愛自然風光，也欣賞有豐富內涵的人文景觀。 　　

流貫龍遊縣境的衢江將龍遊分兩部分—南為煙火縣城，北為產業鄉野。位於龍遊縣小南海鎮的「瀫石光．藝術生態走廊」縱橫5公里沿江岸線，攜青年之力，通過藝術作品等呈現形式，連接城市板塊和鄉鎮村景觀。　

「瀫石光．藝術生態走廊」項目相關工作人員表示，端午假期接待的遊客主要是來自上海、杭州等地的年輕人，此外，來自周邊地區的家庭也會帶小孩來遊玩。　

作為鄉村旅遊勝地，浙江已經有許多業態豐富、布局完善、發展成熟的村鎮旅遊景區為人所熟知。如今，愈來愈多的浙江村鎮中「小而美」的景色也受到追捧。

攜程數據顯示，端午假期中國國內周邊遊預訂量同比增長20%，租車自駕訂單同比增長260%；從出行目的地來看，92%的人是短途周邊自駕遊，租車去隔壁省串門成為常態。

端午 自駕 租車

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