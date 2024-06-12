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熱又旱 河北中南部等地最高溫恐逾40℃ 山東農民跪地祈雨

中國新聞組／北京12日電
山東沂蒙地區發生大旱，部分老人跪地祈雨。 (取材自X平台)
山東沂蒙地區發生大旱，部分老人跪地祈雨。 (取材自X平台)

中國中央氣象台11日早上6時繼續發布高溫橙色預警，預計11日白天，河北中南部和東北部、北京、天津、山東、河南、安徽北部、湖北北部、山西南部、內蒙古西部和東南部、新疆北疆盆地和南疆盆地、海南島西北部等地有35℃以上高溫天氣。另外，各地遭高溫侵襲，山東沂蒙地區發生大旱，部分農民跪地祈雨。

來源：X平台

其中，河北中南部、北京東南部、天津、山東中北部、河南大部、內蒙古西北部、新疆南疆盆地東部等地最高氣溫37～39℃，河北中南部、新疆南疆盆地等地部分地區可達40℃以上。

新京報指出，6月8日以來，華北、黃淮等地高溫迅速發展。據中國中央氣象台消息，截至10日下午，山東、河北有超過20個中國國家氣象站最高氣溫突破當地6月上旬極值，河北南部、山東北部的部分地區最高氣溫超過40℃。

報導稱，預計未來10天（11日至20日），北方地區高溫將繼續發展。華北中南部、黃淮大部、山西南部、陜西關中等地，35℃以上高溫日數有6至8天，河南等地部分地區可達九至十天。

另外，推主「李老師不是你老師」於X平台(前推特)上分享了中國部分地區民眾受高溫影響的視頻。山東沂蒙地區發生大旱，河水幾乎斷流，河床也發生乾裂的情形。部分老人只能跪地祈雨，希望能盡早脫離乾旱的影響。

一位河南省的網友指出，河南省近期許多地區持續高溫乾旱的天氣，且長期沒有降雨，當地的農民只能頂著40度的高溫抽水灌溉，但連地下水似乎都乾枯了。

山東臨沂沂蒙山區遭遇大旱，河床都乾了。(取材自網易號/城內事城外說 )
山東臨沂沂蒙山區遭遇大旱，河床都乾了。(取材自網易號/城內事城外說 )

高溫 河南 新疆

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